Au côté de Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, on a notamment pu reconnaître le doyen de l’Unité pastorale de Tournai, Michel Decarpentrie, le prince Decroÿ, d’autres représentants de la Ville, des services des Travaux et Espaces verts, mais aussi et surtout, pas mal d’habitants du village qui n’auraient voulu rater cet événement pour rien au monde : le dévoilement de la statue du Sacré-Cœur replacée - après restauration - sur son socle de pierre à l’ombre de l’arbre de la liberté planté par les enfants de Rumillies. Le tout bercé par des airs d’accordéon interprétés par Simon Danhier.

C’est d’ailleurs l’un d’entre eux qui fut à la manœuvre, avec le bourgmestre, pour tirer sur les liens qui retenaient le voile camouflant la statue depuis sa remise en place vendredi matin.

Cliquez ici pour revoir le moment précis où tombe le voile via notre réel

Une triple intervention de l’entreprise mouscronnoise

C’est une entreprise mouscronnoise, Atkore Vergo Coating à Mouscron, qui a traité l’œuvre.

"En fonte de fer, elle a subi un traitement de surface et une métallisation, un procédé qui consiste à couvrir la statue d’un mélange zinc-aluminium en fusion et qui assurera une très haute protection contre la corrosion.

Ensuite, plusieurs couches de peintures ont été appliquées (un primeur epoxy et deux couches de finition polyster 80 microns).

Le socle a été nettoyé et les abords seront aménagés par notre service espaces verts", nous avait expliqué dans la matinée Benjamin Missiaen, coordinateur du petit patrimoine de la Ville.

La statue avait été posée le vendredi matin par les ouvriers communaux. Revoir cette opération dans cette vidéo :

Pour ceux qui aiment les chiffres, on ajoutera que cette restauration n’aura guère coûté que 3 500 € (socle compris) car une bonne partie de la manutention a été assurée par les services communaux, ce qui a permis de limiter les coûts.

Pas la seule statue à avoir occupé cet espace

Manifestement, trois statues ont occupé ce socle de pierre, ou du moins cet emplacement. On ignore de quand elles datent mais, selon le prince Decroÿ, la première aurait été détruite suite à la chute d’un arbre et la seconde par un automobiliste dont la voiture a heurté le socle lors d’une marche arrière.

Ce que l’on sait avec certitude c’est qu’en septembre 1961, une statue en pierre a été posée et inaugurée sur le socle en question. Elle était l’œuvre d’un sculpteur d’origine leuzoise, Prudent Momirel, qui avait installé son atelier à Tournai après de brillante étude à Saint-Luc où il remporta un grand prix en 1942. Il continua sa carrière au sein de cet établissement dès 1947 mais comme professeur cette fois.

C’est bien emballée que la statue est arrivée (sous la pluie), vendredi matin. Elle sera restée camouflée jusqu’aux environs de 18h. ©EdA

Quant à la statue actuelle, différente des deux autres de par le matériau qui la compose d’une part, mais aussi en raison de sa forme - les deux autres montraient un christ aux bras écartés - elle proviendrait du parc de l’ancien couvent des sœurs de la Verte feuille (devenu une résidence service de la mutualité chrétienne). C’est le député wallon tournaisien, Georges Sénéca, décédé le 8 novembre 2002, qui aurait suggéré de déplacer la statue afin qu’elle soit davantage mise en valeur. On ignore toutefois en quelle année précisément.