Des réfections de voiries avant l’hiver sur l’entité de Rumes

Ce marché public, estimé à 90 750€ (TVAC), concerne 787 m2 de voiries: 533 m2 à Taintignies, 120 m2 sur le territoire de Rumes, et 134 m2 à La Glanerie.

Des interventions se feront sur seize voiries en tout: rues des Bois, du Petit Rumes, Haudion, El’Bail, de la Digue et Rouvroir, de la Croix-Rouge, de Florent, de la Gloriette, de la Rouillerie, de l’Aventure, de Sartaigne, de la Cure, Royale, du Crinquet et du Moulin de Bachy.

"Ces réfections sont très localisées ; il s’agit tantôt de boucher un nid-de-poule, tantôt de remettre une couche là où la couche superficielle s’est désolidarisée du reste, tantôt de corriger certains affaissements… J’ai fait le tour des voiries avec le chef des travaux pour identifier les points faibles de nos voiries et répertorier les endroits où intervenir", indique le bourgmestre Michel Casterman.

Qui concède que le traitement est assez superficiel alors que le montant est assez conséquent. "Ce sont des rustines qu’on met ici et là, mais qui sont bien indispensables. Notre réseau routier mérite assurément ces soins-là. Il souffre et on n’a pas la possibilité d’introduire de tels dossiers dans le cadre du plan communal d’investissement (PIC). Ce plan est en effet déjà bien chargé, et surtout il est en grande partie consacré, du point de vue du Gouvernement wallon, à la mobilité douce".

Dans les rangs de l’opposition, une conseillère communale regrette que ce dossier n’ait pas été présenté au conseil communal plus tôt dans la mesure où il doit être réalisé "dans un délai assez court". "Le problème, c’est qu’il n’y a pas beaucoup nde candidats intéressés par ce type de chantier", déplore Michel Casterman.