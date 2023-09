Des airs de Lou (De Pryck) vont planer ce samedi à Lessines

"Mais aussi un homme simple au grand cœur" sourit Pascal Dauvillée. Actif à Notélé (cameraman, réalisateur), Pascal a rencontré Lou alors qu’il faisait encore des spectacles de jonglerie. "On savait tous à cette époque que Lou était LE producteur belge du moment. Tout de suite, le courant est passé entre nous et il est devenu un ami intime de la famille."

Pascal Dauvillée et quelques autres entourent les enfants et proches de Lou afin d’organiser la cérémonie d’hommage ce samedi en l’église Saint-Pierre de Lessines, une cérémonie durant laquelle il y aura des prises de parole, mais aussi de la musique. Comme Lou l’aurait imaginé très certainement. Chacun(e) pensera au regard brillant et malicieux qu’il aurait pu poser sur l’assemblée.

"Lou était toujours de bon conseil, pour tout le monde" souligne Pascal. "Il avait une culture générale incroyable, mais aussi en particulier dans les domaines de la musique et du cinéma. Et il aimait partager ses passions."

"Bourré de qualités humaines…"

"Tellement de gens ont vécu des choses incroyables avec Lou" poursuit le quinquagénaire.

"Il savait toujours comment faire pour que cela fonctionne… C’est quand même lui qui a écrit le plus grand succès belge de tous les temps. Mais à côté de cela, c’était aussi et surtout un gars bourré de grandes qualités humaines ; il avait de vraies valeurs, basées sur la simplicité et le bon sens. Avec lui, il n’y avait pas de faux-semblants. Et il a toujours voulu donner beaucoup d’amour autour de lui… En fait Francis De Pryck s’est caché derrière un personnage, Lou, pour réaliser plein de trucs incroyables."

Nombre d’artistes se sont manifestés suite au décès du Lessinois qui a surfé sur des styles musicaux variés, en apparaissant souvent comme un précurseur génial.

Certain(e)s seront présent(e)s ce samedi à Lessines où quelques musiciens évoqueront les notes (souvent transformées en disques d’or ou de platine) symbolisant un peu le parcours presque improbable d’un artisan de la musique. Un artisan qui navigué avec flair sans boussole (mais en faisant rarement fausse route) entre la Belgique, la France, les USA, le Brésil ou la Thaïlande.

Le fonctionnaire à la Régie des Télégraphes et des Téléphones (comme son père) a établi ensuite bien des connections avec des succès après avoir répété ses premiers titres avec des amis à la maison de jeunes "La Cave aux Loups". D’où le Lou qui en surgira après une petite coquille.

Le loup n’est jamais loin d’ailleurs. Dans la voiture, ce vendredi, la radio (flamande) qui m’accompagne diffuse juste à point un titre de Two Man Sound, "Disco Samba". C’est un peu comme si le Lou était là. Il est là d’ailleurs. Il est partout. Car désormais, et à jamais, ça plane pour lui.

"Il faisait tout pour mettre les artistes en valeur"

Le chanteur, compositeur et producteur prenait tout autant d’attention pour les artistes locaux, comme ceux de sa ville d’origine, Lessines. C’est le cas notamment pour celui d’abord connu pour ses chansons pour enfants sous le pseudonyme de Philippe Leprince. Sa première rencontre avec Lou ? "C’était il y a longtemps !", déclare Philippe Foucart. "J’ai rencontré Lou pour la première fois il y a trente ans. Il m’avait demandé de faire une production pour les enfants, un medley pour la Saint-Nicolas" se souvient-il. Depuis, de nombreuses collaborations sont nées. Au fil du temps, Philippe Foucart est devenu musicien, chanteur, arrangeur et producteur exécutif de quelques titres emblématiques de Lou, que ce soit pour Two Man Sound, "le Monde Sauvage d’Aywaille", ou encore avec le Grand Jojo. "J’ai fait énormément de productions avec Lou, c’est vraiment énorme ce que nous avons fait ensemble. Nous avons aussi produit pour des groupes de Miami et de Thaïlande", commente-il fièrement.

"Lou m’a permis de découvrir les plus grands studios de Belgique. C’est quelqu’un qui avait le nez fin pour découvrir les gens et les faire sortir de leur nid. Il faisait tout pour mettre les artistes en valeur."

Des souvenirs avec Lou, Philippe Foucart en garde plein la tête, tant au point de vue professionnel qu’amical, voire familial. "Nous sommes partis en vacances ensemble, en Provence mais aussi en Thaïlande" se remémore-t-il avec émotion.

"Des funérailles dans son esprit"

Si Lou a accompagné Philippe Foucart dans une grande partie de sa carrière artistique, le musicien originaire de Bois-de-Lessines compte l’accompagner comme il se doit pour son dernier voyage, ce samedi.

Il était évident pour Philippe Foucart de lui rendre hommage en musique, notamment avec ses collègues musiciens de l’orchestre qui accompagnait Lou.

Fort impliqué dans les préparations de l’enterrement, il sera en quelque sorte "le chef d’orchestre de la cérémonie au point de vue musical", explique-t-il.

"Avec Jean-François Delvin, alias Jef (le chanteur emblématique du groupe lessinois Poulycroc), nous avons travaillé avec ses musiciens pour proposer quelque chose de spécial pour ses funérailles. Nous reprendrons du ska, des morceaux de Victor Lazlo et de Two Man Sound, avec des musiciens du Ska Machine Orchestra, de Skarbone 14 et de Poulycroc. C’est tout ce qu’il aimait. Ce seront des funérailles à l’image de Lou, dans l’intimité mais dans son esprit…"