Amandine Lemoine définitivement installée comme directrice générale à Rumes

Amandine Lemoine assumait déjà les tâches et missions de directrice générale depuis deux ans, suite au départ de Sophie Delaunoy vers le CPAS de Lessines. C’était en tant que "faisant fonction"… Mais ce jeudi soir, elle a prêté serment devant le conseil communal et sa nomination comme directrice générale est donc définitive (sous statut de stagiaire durant un an) après avoir réussi l’examen et l’entretien de recrutement.