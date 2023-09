Un souffle nouveau a été ressenti à Tourpes en Activité

Une réussite qui, au-delà d’une météo complice durant tout le week-end, tient du vent nouveau insufflé par les organisateurs: "Nous avons revu le panel d’activités proposées avec notamment la présence de 10 exposants aux côtés des 5 artisans issus du village. Au-delà de l’artisanat, des activités sportives telles qu’un Run & Bike, une randonnée VTT ou encore une marche Adeps étaient au programme. Des occupations pour enfants étaient également proposées et la touche musicale très travaillée, avec des groupes et fanfares étalés les samedi et dimanche", détaille Jean-Luc Strebelle, administrateur de l’ASBL Tourpes en Activité.

Le célèbre Denis Meyers, graffeur et peintre originaire de Tournai, a apposé son talent sur les murs de la Brasserie Dupont. ©EdA

Coller à l’évolution générationnelle

Ces nouveautés étaient pleinement assumées par les organisateurs, bien conscients de l’évolution générationnelle: "Ce week-end festif a connu un essoufflement lors des dernières éditions, avec des visiteurs moins nombreux qu’auparavant. Il est évident que les générations changent et, aujourd’hui, les visiteurs ne recherchent plus uniquement de l’artisanat. Nous venons à Tourpes pour boire un bon verre de bière, mais aussi pour s’amuser en famille ou entre amis. C’est pourquoi il était indispensable de proposer de nouvelles activités pour petits et grands mais aussi des styles musicaux adaptés à toutes les générations", continue Jean-Luc.

Beaucoup d’animations le week-end dernier à Tourpes. ©EdA

Le pari aura donc été réussi et le résultat est sans appel pour cette 33e édition de Tourpes en Activité, avec des visiteurs conquis: "Nous sommes venus du dimanche et avons passé un super-moment. L’ambiance est toujours assurée et la convivialité fait partie intégrante de cet événement. Nous ne manquerons pas d’y revenir", confie en souriant André Grard, l’un des nombreux visiteurs de ce week-end.

Forte de ce beau succès, l’ASBL Tourpes en Activité donne d’ores et déjà rendez-vous en 2024, à l’occasion de sa 34e édition.