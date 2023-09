Le point sur les questions du conseil communal de Celles

Le cimetière de Velaines

Yves Willaert a interrogé l’échevine de l’Environnement, Axelle Chantry, sur la végétalisation des cimetières prévue et plus particulièrement le cas de Velaines. Le conseiller communal a remarqué que l’allée principale du cimetière avait été recouverte de gravier... à nouveau. "Pourquoi ce retour en arrière ? Quel a été le coût de cette opération ?", a demandé Yves Willaert.

L’allée principale du cimetière de Velaines ©Adminsitration communale de Celles

L’échevine lui a répondu : " L’allée principale du cimetière de Velaines doit restercarrossable mais malheureusement, l’enherbement ne prend pas depuis deux ans. Le collège, en date du 25 août dernier, a décidé de remettre une couche de gravier sur l’allée principale et au préalable de décaisser l’allée sur quelques centimètres, mettre un géotextile et ensuite poser le gravier. Nous avons également relancé l’enherbement d’une allée caillassée. Le cout est estimé à environ 2.500€. "

Sécurisation de la place de Celles

Suite à l’accident qui est survenu cet été lors duquel un tracteur a écrasé la jambe d’une jeune fille en job étudiant à Été solidaire, Yves Willaert a demandé si une sécurisation des lieux était prévue et si la famille de la victime pouvait faire appel au taxi social.

Le plan d’aménagement des trottoirs. ©Administration communale de Celles

La réponse a été favorable dans les deux cas. "Il y aura un cheminement piéton du côté gauche (l’accident s’était produit côté droit), c’est prévu dans le projet Cœur de Celles. Il y aura un beau trottoir sur deux mètres et demi, contrairement à aujourd’hui où celui-ci se termine en entonnoir. La limitation de vitesse sera également inférieure ", a indiqué Michaël Busine.

Sécurisation de la rue Pont à l’Haye

Thierry Eeman a interrogé le bourgmestre sur l’éventuelle sécurisation de la rue du Pont à l’Haye. Michaël Busine a présenté une croquis d’aménagement de la voirie qui serait à deux sens de circulation sans bandes de stationnement, avec de part et d’autres des pistes cyclables et des trottoirs surélevés, un projet dont le coût est estimé 199 600 euros.

Le croquis présenté par Michaël Busine concernant la rue Pont à l’Haye. ©Administration communale de Celles

Le bourgmestre a également mentionné l’introduction de plusieurs demandes auprès de la ministre De Bue pour qu’un contrôle soit effectué au sein de cette rue via le placement d’un radar tronçon. Michaël Busine a évoqué la possibilité de communaliser ces radars, comme en Flandre.

Deux futurs distributeurs Batopin ?

Daniel Gorloo a demandé si l’installation d’un distributeur Batopin restait d’actualité sur la commune et s’il était envisageable d’en implanter un second à Velaines. "Entre le coiffeur et le café, il y a un bâtiment inoccupé que le propriétaire serait disposé à louer. C’est un emplacement idéal sur la place où on retrouve un parking aménagé et un arrêt de bus", expose le conseiller des Engagé.e.s.

"Le dossier n’a pas été oublié",a répondu le bourgmestre. La société viendra d’ailleurs ce jeudi pour déterminer les étapes de l’installation. A priori, le point cash serait un kiosque. Quant à Velaines, le lieu décrit avait déjà été cité, mais n’a pas encore été visité. "Nous réitèrerons la proposition pour le village", a assuré Michaël Busine convaincu.

Le CCE, un bilan mitigé

Sylvain Hovinne s’est adressé à Carine Breda concernant le Conseil communal des Enfants, réinstauré l’an dernier. Le conseiller souhaitait un bilan.

L’échevine de la Jeunesse était au regret d’annoncer un résultat mitigé. "Les enfants ont prêté serment le 19 novembre 2022. Un début trop tardif pour arriver à sortir un projet", a-t-elle indiqué. Carine Breda a également mentionné une démobilisation progressive. Seules quatre réunions du CCE ont été organisées durant l’année. "Les thèmes choisis n’ont pas permis aux enfants de s’épanouir", a-t-elle ajouté.

Les prochains petits conseillés seront élus le 6 octobre prochain et prêteront serment le 14 à 16h. Le thème sur lequel il est prévu que les enfants montent un projet en 2023-2024 sera "l’intergénérationnel".