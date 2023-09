Fête des Hurlus rime avec théâtre de rue à Mouscron

Vive les allumoirs !

Ce soir, les allumoirs seront de sortie et marqueront comme de coutume le lancement de la fête des Hurlus. Six cortèges, partis des différents quartiers de l’entité, convergeront vers la Grand-Place aux alentours de 20h.

Samedi, les Gilles ouvriront les réjouissances en déambulant dès 7h30 dans le centre-ville. De quoi réveiller les géants d’ici et d’ailleurs: ils formeront un joyeux cortège qui démarrera à 14h30 de la Grand-Place (rondeau à 16h30). Puis place aux joutes sportives, avec la troupe d’impro Les Mouscrobes et la régionale la Mouscronnoise (17h30). La compagnie Les Puppets prendra la relève à 20h15 pour proposer des animations sur la place, avant le brûlage des bosses des Gilles à 21h30.

Hurlus Berlus de 11h à 19h

Dimanche, la bénédiction des animaux (9h30, Rénovation urbaine), le cortège (10h30) puis le Convent des Baillis (11h, hôtel de ville) et, à 18h30, le jet des Hurlus, figureront au menu, alors que les Hurlus Berlus entreront derechef en scène… Fort de son succès en 2022 (10 000 visiteurs), le festival des arts de rue orchestré par Cédric Monnoye reprend donc ses quartiers dans le centre hurlu pour un deuxième opus, mais de 11h à 19h cette fois.

Vingt compagnies, dix fixes et dix ambulantes – soit pas moins d’une centaine d’artistes ! – se produiront chacune trois à quatre fois pour proposer au total quelque 80 représentations (un seul numéro, celui de la Fanfare des Oies, sera le même que l’année dernière). Voilà pour les chiffres.

Derrière ceux-ci se trouvent une volonté: "offrir à un public familial, régional et touristique une journée de divertissement culturel en plein air mettant à contribution les arts du cirque", une ambition: "placer Mouscron sur la carte des festivals de rue ", et concrètement, dans le cœur de la cité hurlue, une ambiance faite de féerie, de fantaisie, de complicité, de rire et de frisson…

Au gré de leur cheminement, du centre culturel à la rue de Tournai, les visiteurs croiseront tour à tour acrobates et jongleurs, voltigeurs et saltimbanques, contorsionnistes, équilibristes et autres artistes aux talents multiples. Pour une journée qui s’annonce forcément… fantastique.