Des poubelles publiques sous haute surveillance à Tournai

Il nous avait expliqué traquer les déchets ménagers qui auraient pu y être déposés afin, qu’après identification du ou des auteurs, un PV soit dressé par un agent sanctionnateur (avec amende administrative à la clé).

Une scène qui nous avait interpellé et qui nous a incité à interroger l’autorité communale sur ce type de pratique. Voici en substance, ce qui nous a été précisé:

"Des riverains viennent jeter des sacs de déchets dans les poubelles de la ville au lieu d’acheter des sacs réglementaires. Nous travaillons en ce sens en collaboration avec le service de propreté publique depuis des années, qui nous communique les poubelles publiques problématiques, tant en intra-muros qu’en extra-muros. Certaines poubelles ne sont vidées qu’une à deux fois par semaine, et les riverains qui y déposent leurs sacs de déchets ménagers quotidiennement provoquent des débordements systématiques et, lorsque la poubelle est pleine, les déchets sont déposés dessus, ou par terre ; non seulement les usagers ne savent plus les utiliser pour leur fonction originelle, mais en plus, ils se plaignent du fait que ces poubelles ne sont pas vidées par les services communaux, (ce qui ne renvoie pas une bonne image non plus), alors qu’elles le sont, mais pas assez pour compenser les dépôts récurrents.

De plus, les dépôts autour de la poubelle attirent d’autres dépôts, précise-t-on à la Ville de Tournai. Le contrôle des poubelles publiques n’est pas notre priorité. Mais lorsqu’on constate que la poubelle publique est déjà bien remplie alors qu’elle a été vidée la veille ou l’avant-veille par la propreté publique et qu’elle ne sera plus vidée avant au moins deux jours, et compte tenu de la fréquentation des lieux concernés, nous effectuons un contrôle. Les poubelles du parc Brassens font partie des poubelles à surveiller de près.

Nous sommes déjà intervenus auprès de certains riverains que nous avons réussi à identifier, ce qui a aidé à résoudre certains problèmes. Et les personnes concernées ne rencontraient aucun problème financier ou autre qui rendrait insurmontable l’acquisition de sacs réglementaires."

Que peut-on jeter dans les poubelles publiques ?

Pour lutter contre ce problème, de nouvelles poubelles ont été placées en certains endroits, comme sur le site de Bongnies, par exemple, avec une ouverture si étroite qu’il est difficile, voire impossible, d’y jeter des sacs de déchets ménagers.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler l’article 178.2 du Règlement Général de Police de la Ville de Tournai qui précise que "Les poubelles publiques servent exclusivement aux usagers circulant sur la voie publique pour le dépôt d’emballages ou de résidus de produits consommés ou utilisés sur la voie publique, ainsi que pour les déjections canines. Il est, dès lors, strictement interdit de déposer des déchets ménagers ou autres objets et immondices dans les poubelles publiques. Les emballages et autres résidus de consommation de produits consommés ou utilisés sur la voie publique doivent obligatoirement être jetés dans une poubelle publique ou, à défaut, être conservés par l’usager. Les marchands de produits alimentaires à consommer sur place, ainsi que les tenanciers d’échoppes et de bars installés aux foires, marchés et dans le cadre de toutes autres festivités publiques devront munir leurs comptoirs d’une poubelle destinée à recevoir les papiers et déchets ; ils veilleront d’une manière constante à la propreté de la voie publique en ramassant immédiatement tous les papiers ou objets quelconques jetés sur le sol par les clients et en les emportant."

Des chiffres interpellants

En 2022, le nombre de PV dressés pour dépôt non-réglementaire dans les poubelles publiques était de 69 infractions constatées sur un total global de 4601 infractions d’incivilités constatées.

En 2023 et à ce jour, le nombre de PV dressés est de 34 infractions constatées, sur un total de 1831 infractions d’incivilités.

Des chiffres qui, si la tendance se maintient, s’afficheront donc à la baisse, ce qui pourrait s’expliquer par la multiplication des contrôles. En collaboration avec les services concernés, les agents ont également contrôlé très occasionnellement les conteneurs de certains cimetières ainsi que du stade Luc Varenne, qui souffraient des mêmes abus de la part de riverains qui souhaitaient faire l’économie de sacs payants.

Des auteurs ont été identifiés et la situation s’est nettement améliorée sur ces sites précités depuis les contrôles.