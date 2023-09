Thierry Vandeghinste et Stéphanie Paumier au Conseil de l’aide sociale du CPAS de Tournai

La présidente, Lætitia Liénard, a salué l’investissement de ces deux personnes pour avoir contribué "chacun avec leur personnalité propre, à la qualité du travail fourni par le Conseil de l’Action sociale et à la bonne ambiance qui y règne".

On connaît les noms de leurs successeurs: Stéphanie Paumier, 49 ans, maman de deux filles de 23 ans et 17 ans, a été désignée par le groupe Écolo. Au sein du groupe Ensemble, le choix s’est porté sur Thierry Vandeghinste (Thimougies), bien connu pour son implication dans la vie associative locale, secrétaire des Engagés (ex cdH) en Wallonie picarde.

Tous deux débuteront bientôt leur mandat.