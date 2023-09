Tournai: quinze jours dans le coma après une bagarre à la Place Saint-Pierre

Aujourd’hui, l’auteur des coups doit répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel. Il explique en instruction d’audience avoir réagi à des provocations. "Monsieur avait entendu ma compagne et sa cousine se parler en russe, parce qu’elles sont Ukrainiennes, et a commencé à les insulter et à leur dire de rentrer dans leur pays. J’ai alors été cherché le barman pour qu’il s’occupe de mettre dehors cet homme", raconte le prévenu.

Les différentes parties s’accordent à dire que le videur a fait correctement son travail et a éloigné l’individu perturbateur et ivre. Seulement, au moment d’être écarté, celui-ci a reçu un coup du prévenu, "du plat de la main". La victime est alors tombée au sol. Elle a été relevée et s’est éloignée.

Un peu plus tard, toujours plus ivre, l’homme s’est redirigé vers le bar de la Crypte. "Il revenait d’un pas décidé, les poings serrés. J’ai eu peur, c’est là que j’ai donné un autre coup ", continue le prévenu. La victime est, à ce moment-là, tombée dans le coma.

Réponse à une provocation et légitime défense ?

Pour l’avocat du prévenu, le premier coup est lié à une circonstance de provocation et le second tient de la légitime défense. Des arguments anticipés par la partie civile qui les réfute: "Monsieur ne revenait pas pour en découdre, mais pour reprendre une bière. C’est la version du videur. Ce dernier lui a même dit qu’il avait trop bu et qu’on ne le resservirait pas ici, avant qu’il reçoive un dernier coup de poing."

L’avocat du prévenu a rappelé que la victime était ivre et qu’elle avait pu perdre l’équilibre. "L’homme est tombé de deux mètres de haut, ce qui a pu causer les conséquences que l’on connaît."

Le procureur du roi a indiqué que les témoins, notamment le barman et le videur, avaient déclaré à la police qu’il s’agissait de "violence purement gratuite".

"Si une personne revient à la charge dans ce dossier, c’est bien le prévenu. Le critère de proportionnalité de coups est inexistant dans cette affaire. Eu égard à l’acharnement et aux conséquences, je requiers 37 mois sans me prononcer sur une mesure de faveur", conclut le représentant du ministère public. La partie civile, quant à elle, réclame 20 000euros de dommages provisionnels pour la victime et 1000 euros de dommages pour ses quatre frères et sœurs qui doivent désormais s’occuper d’elle.

L’avocat de la défense le rappelle: "mon client n’a à aucun moment voulu ces conséquences." Il demande une peine de travail et subsidiairement un sursis simple.

Le prévenu a déjà, suite aux faits, été placé sous surveillance électronique pendant sept mois. Lui-même barman, il dit aujourd’hui vouloir éviter le centre-ville et avoir désormais un nouveau boulot dans un café de village.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 24 octobre.