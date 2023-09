Piste cyclable de la N60: "vigilance accrue"

Ce n’est pas la première fois que j’évoque le manque d’entretien de pistes cyclables sur la Nationale 60, a dit le député Jean-Luc Crucke au ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry: Le second élément, c’est que cet axe, sur 10 kilomètres, est un axe fréquenté par au moins trois écoles. On peut d’ailleurs l’appeler l’axe des écoliers. Y est desservie l’école communale de Dergneau, plus de 100 élèves, de même que l’école communale d’Anvaing, en immersion, plus de 300 élèves, et l’athénée d’Anvaing, plus de 500 élèves. À chaque fois que ces pistes cyclables ne sont pas entretenues – étant donné qu’on est sur une route nationale, celle qui permet de rejoindre la Flandre, qui est sa porte d’entrée à la Wallonie –, on met en danger des enfants, des adolescents, des jeunes. On décourage aussi les parents de faire confiance encore à l’utilisation du mode doux qui vous tient à cœur, je le sais, et à moi également. Mes questions sont très simples. Comment peut-on expliquer une telle incurie ? Où se situent les responsabilités ? Pourquoi faut-il systématiquement revenir sur les mêmes problèmes ? Peut-on espérer des solutions pérennes, sérieuses, sécurisées ? Quelles sont les instructions que vous donnez ? Quand je dis sérieuses et pérennes, je veux dire des solutions qui soient mises en place en heure et en temps, que ce soit par la Région, ou que l’on cède cela aux communes, peu importe, mais cela doit être fait. C’est désolant de constater cela ; malheureusement, pas plus tard que ce week-end, j’ai encore dû le constater…"