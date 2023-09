Assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne: Nathan Duponcheel restera en prison… encore un certain temps

"On n’y est pas encore, et ce n’est pas à l’ordre du jour, signale Me Rivière, l’avocat de Nathan Duponcheel au moment du procès. Ayant été condamné à 20 ans de prison, soit à 240 mois, il ne pourra l’envisager qu’après 80 mois de détention, dont les deux années de détention préventive (NDLR: Nathan Duponcheel avait été arrêté le soir même de l’assassinat, le 11 septembre 2017), qui contrairement à ce que certains pensent, ne comptent pas double… Cela nous mène au mois d’avril 2024, mais j’insiste, il est totalement prématuré d’envisager une libération conditionnelle pour l’instant. D’ailleurs, nous n’avons pas encore eu de convocation devant le tribunal d’application des peines qui statue sur ces demandes de libération conditionnelle."

"Libérable ne veut pas dire libéré"

Me Rivière signale également que "libérable ne veut pas dire libéré". "Loin de là, ajoute-t-il. Marc Dutroux est libérable depuis 2013, et il ne sortira sans doute jamais de prison ! Par rapport à Nathan Duponcheel, il va falloir qu’il présente un projet de sortie et un plan de réinsertion que ce soit au niveau familial, socioprofessionnel,… Cela dépend également de l’amendement du détenu et son comportement en prison même s’il n’y pose, à ce jour, aucun problème particulier et y suit des études. Le tribunal d’application des peines statuera en fonction de ces différents éléments, mais aussi du contenu du dossier judiciaire (NDLR : Nathan Duponcheel avait notamment arraché son bracelet électrique accordé lors de sa détention préventive en raison d’une fragilité psychologique) , de rapports d’experts, etc. Il fixera des mesures de suivi que Nathan Duponcheel se devra de respecter !"