Comines : on leur a retiré leur enfant depuis 3ans, ils nient les maltraitances

Tout a basculé le jour où le couple s’est rendu aux urgences avec leur enfant qui avait fait un malaise dans son berceau. Les médecins ont constaté des ecchymoses au visage, des hématomes dans le dos, des égratignures, un hématome sous-dural au cerveau ainsi que d’anciennes traces d’hémorragie, et une fracture du tibia. Selon le corps médical, cela ne fait aucun doute: la petite fille a subi des violences non accidentelles. Elle présente des symptômes du bébé secoué. Depuis, Delphine et Maxime ne voient plus leur enfant qu’une heure le mercredi après-midi. La petite est actuellement placée chez sa grand-mère maternelle. Aujourd’hui âgée de trois ans, Emma grandit normalement, mais présente quelques retards de langage.

"Il n’y a jamais eu de maltraitance"

Depuis trois ans de calvaire, les deux parents ne changent pas leur discours: "il n’y a jamais eu de maltraitance ! On se bat depuis trois ans ", ont-ils répété au tribunal correctionnel, lorsque, enfin, l’heure de leur procès est venue. La présidente du tribunal s’est excusée du temps que cela a pris pour qu’enfin leur dossier soit traité.

Selon les parents, leur petite fille ne présentait aucun symptôme avant qu’ils doivent aller à l’hôpital. "On oubliait parfois de lui tenir la tête. Quand elle a fait son malaise, dans la précipitation, je l’ai mal posée sur le coussin de sa table à langer, et elle s’est cogné la tête contre le meuble", explique avec regret le papa. Les médecins sont formels, mal tenir la tête d’un bébé ne peut pas engendrer de telles conséquences.

L’ostéopathe consulté plus tôt dans la journée du drame, n’avait relevé aucune trace de maltraitance non plus.

Disputes, alcool, et retard mental

L’enquête de voisinage, elle, démontre que le couple se dispute souvent, que Monsieur s’emporte vite et que l’alcool est souvent l’une des sources de conflit. "Je ne m’emporte que depuis qu’on nous a retiré notre bébé", assure Maxime.

L’expertise psychologique des parents a démontré un retard mental chez la maman causant des difficultés à s’occuper d’un enfant. "Je n’accepte pas que l’on dise que j’ai un retard, que je ne pourrais pas m’occuper de ma fille. J’ai été assistante maternelle pendant un an et demi. J’ai eu mon permis de conduire. Je sais tout faire comme les autres, il me faut juste un peu plus de temps", assure-t-elle à la barre.

Rien n’accuse objectivement les deux parents sauf les rapports médicaux.

Face au procureur du roi qui requiert quatre ans pour chacun des prévenus, au tuteur ad hoc qui réclame 2 000 euros de dommage moral, et à ce couple désemparé, la présidente du tribunal a semblé déchirée. Elle rendra son jugement le 24 octobre.