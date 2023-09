Soutien massif pour le cortège des Mountches à Warneton

Des propos corroborés par le président, Jean-Luc Brun: "Un tel soutien va faire du bien à la caisse du comité. La population nous soutient. Ces dernières années, nous disposons d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles, qui sont à la fois efficaces et sympathiques ! On forme un très bon groupe."

La 63e édition se prépare activement: "Il y aura un char de plus dans le cortège, celui de Com’in the move. Et, surtout, une belle surprise qui sera annoncée quelques jours avant la fête, fixée au samedi 2 décembre, dès 17 h"

La tradition devrait donc être perpétuée avec toujours autant de ferveur ! Réalité ou légende, on raconte que les moines de l’abbaye, soumis en 1138 à l’autorité de saint Nicolas d’Arrouaise, honoraient leur patron en parcourant les rues à dos d’âne ou de mulet, distribuant pains et friandises. Ils ne sont pas oubliés !