Le mouvement bilingue de Renaix : "Citer sa Ville en justice, il n’y a pas beaucoup de citoyens qui osent faire ça !"

"On en a marre !"

Le collectif, qui rappelle que dix-neuf de ses griefs, sur vingt, ont été validés par la Commission linguistique, dit avoir attendu avant de porter l’affaire en justice: "Nous voulions d’abord rencontrer le nouveau bourgmestre Ignace Michaux. Il nous a écoutés et nous a fait des promesses. Mais force est de constater qu’un an plus tard, rien n’a bougé. Nous en avons marre. On a écrit au maïeur, à l’échevin, au ministre flamand des Affaires intérieures et au gouverneur de la Province – ces deux derniers nous donnent d’ailleurs raison – mais rien n’y fait. On se retrouve face à un mur. Au conseil communal, ils lisent les rapports ou le texte de pétitions, mais n’en débattent même pas et passent au point suivant. Depuis quatre ans, on nous ignore, c’est comme si on n’existait pas…"

Leur crainte était que le tribunal de première instance d’Audenarde se déclare incompétent. Cela n’a pas été le cas: l’affaire a bien été plaidée. Comme on s’y attendait, le conseil de la Ville de Renaix a argumenté en minimisant la présence francophone dans la cité des Bommels. Selon lui, ils sont seulement 8% à avoir une carte d’identité en français – NDLR: mais il faut la réclamer, sinon… – ce qui ne justifierait plus l’application des facilités, celles-ci ne constituant en outre qu’une disposition transitoire pour laisser aux francophones le temps de s’intégrer dans leur environnement néerlandophone.

La parole au tribunal

Maître Hans van de Cauter, du barreau de Bruxelles, qui défend les intérêts de Ronse bilingue – Renaix tweetalig fait valoir d’autres chiffres. Comme la langue utilisée par les mamans renaisiennes pour élever leurs enfants: selon Kind & Gezin, l’équivalent de l’ONE, le néerlandais se situait, en 202, en dessous de la barre des 50%, le français vraisemblablement entre 25 et 30%. "Les lois linguistiques de 1962-63 existent et doivent être appliquées. Il n’est pas question de revenir en arrière", estime l’avocat. La défense de la Ville de Renaix a demandé au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle afin de savoir si la loi de 1966 était conforme à la Constitution.

Reste à voir si le tribunal suivra… Le jugement est attendu le 24 octobre prochain.

Le collectif bilingue espère, lui, une condamnation de la Ville de Renaix, et réclame comme le précise son président Patrick Vanoverveldt, une astreinte de mille euros par jour et par infraction, tant que toutes les facilités ne seront pas rétablies. "Ils sont persuadés qu’ils respectent la loi. Il faut reconnaître que, verbalement, il n’y a aucun souci. On vous parle, on vous répond en français sans problème. Pour eux, c’est cela, les facilités. Pour tout ce qui ne laisse pas de trace écrite, c’est d’accord. Mais par contre, une notification sur papier qui pourrait donner une image de bilinguisme à l’extérieur, pas question. Là, c’est terminé", commente Philippe Torcque, un des membres du mouvement Ronse bilingue. Pour lui, "à Renaix, ce ne sont pas les lois belges qui comptent, ce sont les lois de la N-VA !"