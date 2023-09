Fête de la bière du Lions Club Comines : festive et solidaire

"Cette année, nous avons mis l'accent sur les fameuses bières triples qui sont fortement maltées et très riches. On y retrouve des bières blondes et ambrées comme la triple Moine, la triple Bertha, la triple Lefort, la triple Queue de Charrue (la plus demandée). On peut déguster aussi des bières blanches très rafraichissantes par les temps qui courent, dont la nouvelle bière Sint-Bernardus Blanche brassée avec du froment plutôt que l'orge et épicée à la coriandre et aux agrumes", nous précise Ignace Vandenbroucke du Lions Club local.

Parmi la bonne vingtaine de bières en bouteille comme des trappistes et Pale Ale, la Gouden Carolus Whisky Infused a marqué les biérologues par son caractère singulier. Ce festival de la bière ne se limite pas à être une fête brassicole. Il pose des gestes solidaires en soutenant des projets locaux: les gilets fluos aux enfants de toutes les écoles primaires, les équipements sportifs aux athlètes du 'Village' et la plantation d'arbres à la réserve de Ploegsteert mais aussi, au niveau international, avec la lutte contre le cancer infantile.