Des débats, des votes et un vin d’honneur au conseil communal d’Estaimpuis

Adhésion unanime pour la désignation, via la centrale d’achat de l’IEG, d’un fournisseur de gaz et d’électricité pour l’entité entre 2024 et 2026. En réponse à la remarque de Xavier Adam, qui mettait en avant l’urgence climatique, le bourgmestre a précisé qu’il souscrivait évidemment à la réflexion et que les économies réalisées par ce biais faciliteraient les investissements dans le renouvelable.

Toujours par une centrale d’achat, mise en place ici par les services publics fédéraux et régionaux, et dans l’optique des prochaines élections, la Commune acquerra le matériel nécessaire à l’utilisation d’un système digital de comptabilisation des bulletins de vote papier pour ses trois bureaux de dépouillement. On poursuivra aussi l’aménagement progressif des cimetières. Ce sera cette fois celui d’Estaimbourg qui sera doté d’un cheminement en asphalte pour une estimation d’un peu plus de 52 000 €.

L’assemblée a ratifié la décision prise lors du conseil précédent de désigner un conseil juridique dans le cadre de la dalle de sol défectueuse au CEME. Il est évident qu’il faudra définir la part de responsabilités entre bureau d’étude et entrepreneur et que la Commune entend faire valoir ses droits.

"Des réticences d’ordre psychologique plus que matériel"

Patrick Vantomme a rappelé sa désapprobation quant au projet d’une construction groupée de sept habitations, rue de la Maison Blanche à Evregnies. Il a relayé les réticences et les arguments des riverains liés notamment au caractère rural du village, aux risques d’inondations et aux problèmes de mobilité dans une voirie en cul-de-sac. Quentin Huart, échevin du Développement économique, a démonté cette argumentation: "Dans l’optique rurale, le projet initial de sept maisons a été réduit à cinq. Pour les inondations, même si le risque zéro n’existe pas, le bassin d’orage joue son rôle, une noue végétale sera imposée et les maisons seront relevées de 30 cm du sol. Ceci dit, je conçois que les riverains soient réticents lors de l’arrivée potentielle de nouveaux voisins, mais c’est d’ordre plus psychologique que matériel. Ils n’ont d’ailleurs évoqué que les dysfonctionnements, sans proposer d’alternatives. " Écolo, qui estime qu’il y a d’autres endroits du village plus propices à ce genre de projet, a voté contre cette demande de permis. Trois points en huis clos, concernant une désignation et deux mises en disponibilité de personnel, n’ont pas tout à fait clôturé la séance puisque la conseillère communale Adeline Capart, qui s’était mariée deux jours plus tôt, a offert un verre à l’assemblée.