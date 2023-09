De nouvelles familles d’accueil recherchées en Wallonie picarde, aussi pour du "court terme"

À Tournai, l’Accueil Familial prend en charge 108 enfants dont les parents éprouvent des difficultés à assurer leur prise en charge et à répondre à leurs besoins sur le plan affectif, éducatif ou social. "Soit ils sont accueillis chez des proches (grands-parents, oncles, tantes…), soit en familles d’accueil, précise Stéphanie Crommelinck, assistante sociale. Actuellement, en Wallonie picarde, nous encadrons 42 familles d’accueil pour du moyen ou long terme." Mais ce n’est pas suffisant, la liste d’attente est longue… et dans certains cas, l’urgence est là.

Pour une période de 3 à 9 mois

Pour pallier quelque peu à ce manque de places, l’Accueil Familial a développé un nouveau projet "court terme" pour mettre à l’abri les enfants des difficultés de leurs parents. "Il faut éviter que les enfants soient ballottés de droite à gauche, d’une structure d’accueil d’urgence à l’autre dans l’attente de trouver une solution plus durable ou de voir si un retour à la maison pourrait être assez rapidement envisagé par une aide et un accompagnement des parents. Un temps d’arrêt peut en effet être nécessaire pour les parents afin d’analyser la situation et permettre une réflexion quant à l’accompagnement individualisé du jeune dans son projet de vie et son histoire. Une famille pourra alors accueillir l’enfant pendant une période de 3 à 9 mois."

Pendant ce temps-là, l’équipe de l’Accueil Familial veillera à soutenir les parents dans un travail de réflexion concernant leurs difficultés, les aidera dans l’exercice de leur parentalité et travaillera au maintien et au développement des relations personnelles entre l’enfant, ses parents, et frères et sœurs. "Nous intervenons dans l’objectif d’un retour au domicile familial, et donc il est important d’œuvrer au maintien et au développement des liens entre le jeune et ses parents, ajoute Stéphane Crommelinck. C’est dans ce cadre que nous organisons des moments de rencontre, de manière très encadrée ou moins, au sein de nos locaux du boulevard du Roi Albert. Les parents rencontrent également, pour la plupart, les familles d’accueil."

Une famille d’accueil, pas pour tous les enfants

Six enfants pourront être accompagnés via ce projet "court terme". Sur les dix membres de l’équipe, un temps-plein sera consacré à l’accueil familial de court terme. "Comme pour l’accueil moyen et long terme, tous les enfants ne peuvent prétendre à un placement en famille d’accueil, signale Eline Kerkhofs, psychologue. Il faut d’abord étudier la situation de l’enfant et des parents, ainsi que le contexte familial pour voir si un retour en famille reste possible et si un projet peut se mettre en place avec eux. Il s’agit aussi de prendre en compte les possibles difficultés relationnelles de l’enfant et ses fragilités d’attachement. Par son vécu, il se peut qu’il ne fasse plus confiance aux adultes ou, au contraire, ait trop besoin d’affection. C’est une démarche qui prend du temps, en moyenne six mois, et qui se prépare tant auprès de l’enfant, des parents, qu’auprès de la famille d’accueil. Ce sera néanmoins un peu plus rapide pour l’accueil"court terme", en ayant conscience que l’enfant sera davantage “à vif” et peut-être moins enclin à être éloigné de ses parents pour rejoindre une famille d’accueil."

En recherche de familles d’accueil "court terme"

Afin de leur donner un lieu de vie structurant et chaleureux aux enfants placés par les autorités de l’aide à la jeunesse durant la période de leur prise en charge, l’Accueil Familial de Tournai recherche de nouvelles familles d’accueil "court terme". "Devenir famille d’accueil est une démarche ouverte à tous, peu importe l’âge, la culture ou la situation sociale. Tous les types de familles sont les bienvenus: seul(e), en couple hétérosexuel ou homosexuel, avec des enfants ou pas, en famille recomposée ou monoparentale, chacun peut s’engager dans cette aventure… Après nous évaluons bien évidemment les dossiers de candidature, au cas par cas, et au gré de différents entretiens. Les familles d’accueil doivent en effet accompagner des enfants qui n’ont pas toujours eu un début de vie facile. Il faut avoir une ouverture d’esprit, être disponible pour l’enfant, le soutenir dans ses contacts avec sa famille biologique, lui transmettre des valeurs éducatives."

Être famille d’accueil ne s’improvise pas. "C’est pour cela que l’Accueil familial prépare et accompagne également les familles dans leur rôle d’accueillant. Nous les épaulons dans l’exercice de ses compétences éducatives et affectives au regard de l’histoire du jeune et de ses besoins, en tenant compte de ses forces et fragilités pour aider l’enfant à bien grandir et lui permettre de vivre sereinement sa double appartenance entre son/ses parents(s) et sa famille d’accueil."

Une séance de présentation et d’information du projet "court terme" se tiendra le mardi 10 octobre, à 18 h. Sur inscription: courtterme.tournai@accueil-familial.be – 069 23 30 69