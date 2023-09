Gros succès et paradoxe pour les 24 Heures de Mouscron

Deux ingrédients sont indispensables à la réussite des 24 Heures. D’abord un programme varié qui permet à toutes les générations d’y trouver du plaisir. À cet égard, les organisateurs et leurs 200 bénévoles, roués à l’exercice, ont à nouveau bien fait les choses. Vendredi soir, Hyphen Hyphen a communié avec les 1 500 spectateurs (l’an passé, ils étaient 2000 pour Hooverphonic), les concerts du week-end étaient d’excellente facture. On épinglera la prestation de la chorale Aequivox, dont les reprises rock donnaient la chair de poule, et l’énergie déjantée des Tritons Futés qui ont assuré malgré, et peut-être même grâce, à la panne de courant survenue dimanche midi.

"Il faudra que l’on remette en question notre épreuve éponyme"

Le second ingrédient est aléatoire puisqu’il s’agit de la météo, statistiquement favorable si l’on se penche sur plus de quatre décennies. Les trombes d’eau du jeudi, puis les pluies nourries du vendredi, ont pourtant fait craindre le pire et ont sans doute découragé pas mal de gens. Dès le beau temps revenu, ce sont pourtant des centaines, voire des milliers de Mouscronnois qui ont convergé vers le site élargi pour cette 44e édition. Dominique Delsoir, le président de l’ASBL Espace-Citoyen qui organise l’événement, nous a tiré un bilan à chaud: "Bien sûr que la faible participation aux 24 heures m’interpelle. (N.D.L.R.: 39 équipes étaient inscrites, soit 178 coureurs, il y en avait 50 l’an dernier et, au plus fort de l’engouement, il a fallu parfois limiter à 170 équipes) mais je ne vais pas bouder mon plaisir. On a eu de grosses affluences le samedi après-midi et le dimanche midi. Les groupes ont fait le job en assurant l’ambiance et tous les responsables d’associations sont très satisfaits. Les épreuves pour ados et enfants ont affiché complet. Tout ça nous prouve que notre rendez-vous annuel est attendu par la population. Il faudra par contre que l’on remette en question notre épreuve éponyme: un effort de 24 Heures n’est plus en adéquation avec ce qu’attend notre jeunesse. Il existe des alternatives et on y réfléchit déjà."

Rien d’illogique finalement là-dedans: en plus de 40 ans, la société a évolué, aucune raison que les 24 Heures n’y échappent. On pourrait d’ailleurs se demander si, inconsciemment ou pas, les organisateurs n’ont pas adhéré depuis longtemps à cette logique en qualifiant depuis toujours leur week-end, non pas de sportif, mais de festif et solidaire. À ce point de vue là, ils n’ont pas de souci à se faire. On a fait la fête ce week-end à Mouscron et on s’est montrés ouverts et généreux envers de nobles causes, qu’elles soient locales ou internationales.