Fabian Le Castel jouera à Tournai, pour les œuvres du Lions de Pecq

"Nous recevons de plus en plus de demandes d’aide. L’an dernier, le Lions a pu offrir 10 000 € à diverses œuvres. Nos activités ayant diminué ces dernières années, nous avons de moins en moins de ressources de financement. C’est pourquoi nous avons voulu relancer un événement phare, explique Olivier Ringoet, membre du comité des œuvres du Lions. Fabian Le Castel étant un ami, il a rapidement accepté notre proposition de jouer pour notre club."

Fabian Le Cupidon

L’humoriste jouera son nouveau spectacle "Amour… eux", à l’occasion de cette soirée de gala. "Je n’avais pas encore de date à Tournai, c’était une bonne occasion de revoir le public tournaisien ! De plus, je connais bien la salle du collège où j’ai déjà joué, puis j’ai aussi habité un an et demi dans cette ville, donc je suis très heureux d’y retourner", confie Fabian Le Castel.

Alors que sur sa dernière affiche, une queue de diable se dressait derrière l’humoriste, cette fois, Fabian Le Castel déploie des ailes d’ange et un arc de Cupidon. Pour son troisième spectacle, le fondateur de l’Hurlu Comedy Club a décidé de mettre à l’honneur l’Amour avec un grand mais aussi un petit a. "Je souhaitais vraiment suivre un même thème tout le long du spectacle. On sortait d’une période morose, et j’avais envie de parler de choses positives, tout en gardant mon humour… piquant, rassure l’humoriste. On retrouvera des imitations chantées, parlées, puis beaucoup de stand up et d’improvisations avec le public. J’aborderai Tinder, le speed dating, mais aussi Roméo et Juliette… Il y aura de l’émotion et surtout du rire !"

Fabian Le Castel, enthousiaste à l’idée de retrouver le public tournaisien, promet une franche rigolade pendant plus d’une heure et demie. "Je retrouverai aussi le public après le spectacle pour discuter et surtout trinquer avec lui autour d’une bonne bière !", ajoute le Mouscronnois.

Les places (20 et 25 €) sont à réserver en ligne sur le site https://www.lionspecq.org/