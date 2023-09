Des volatiles articulés battent des ailes sur le pavé tournaisien lors de "Place des Marionnettes"

"Qui est cette dame ? Pouvez-vous me prendre en photo à côté d’elle" demande une passante à un autre badaud. C’est la géante Hélène Dutrieu, la première femme cycliste et aviatrice belge. Depuis un peu plus d’un an, ce symbole d’émancipation est devenu la mascotte du musée de la Marionnette. Et ce dimanche 24 septembre, elle trônait au centre du parking de la grand-place, comme pour indiquer "the place to be", ou plutôt "the Place des Marionnettes".