Comines : le musée de la Rubanerie a doublé sa fréquentation cet été

"Ceci peut-être expliqué par les années difficiles que nous avons vécues à cause du Covid, mais aussi par la nouvelle présidence et direction du musée. Grâce à ces changements, de nouveaux projets ont vu le jour, notamment des activités pédagogiques pour les écoles", explique Clément Rosseel, le conservateur et directeur du musée.

La période des vacances scolaires a démarré en force pour la Rubanerie qui inaugurait le 8 juillet une exposition pour les 40ans de la Fête des Marmousets. "À cette occasion, nous avions organisé un concours de dessins pour les écoles. Les œuvres des élèves ont fait partie de l’exposition, ce qui a beaucoup plu aux enfants venus nombreux à l’inauguration avec leurs parents", raconte le directeur.

131 visiteurs sont venus à l’inauguration de cette exposition, mais ce chiffre ne fausse en rien cette impression d’un cet été réussi pour le musée, puisqu’il compte en tout 345 passages lors de ce mois de juillet 2023, contre 119 l’an dernier, et plus de 230 en août 2023, contre 110 en 2022. "Les autres années, nous avions plus souvent des groupes qui venaient visiter le musée. Cet été, la tendance s’est inversée. Nous avons plus régulièrement des venues individuelles. Celles-ci, en réelle augmentation, nous ont demandé d’être beaucoup plus disponibles pour des visites guidées, ce qui a provoqué quelques retards dans l’avancement de nos dossiers", s’amuse Clément Rosseel.

Cette affluence grandissante motive les équipes du musée à mettre en place de nouveaux projets, et à être toujours plus proactifs en matière de pédagogie avec les écoles. Clément Rosseel l’annonce, le musée de la Rubanerie sera, en fin d’année, coordinateur d’un projet PECA (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique).

"La réussite de notre musée, on la doit aussi beaucoup à notre équipe de bénévoles très motivés. Ils ne sont pas juste membres d’un conseil d’administration, ils sont présents tous les jours, notamment pour réparer les machines qui, rappelons-le, ont plus d’un siècle ", ajoute le directeur du musée.