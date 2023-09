La Cancanière (Tournai) rouvre, ce samedi, après quelques travaux (vidéo)

"Tous les jours, il y a des gens qui passaient et qui nous demandaient quand est-ce qu’on rouvrait, sourit Valériane, animatrice de la maison de jeunes Masure 14, cheville ouvrière du projet avec Sophie. La réouverture était attendue parce qu’au-delà d’un magasin de seconde main, c’est un lieu socialement important pour le quartier Sainte-Marguerite. Les habitants s’y rencontrent, et certains viennent y prendre un petit café, discuter ou simplement nous faire un petit coucou en passant."

Le magasin de seconde matin de la maison de jeunes Masure 14 avait dû fermer ses portes début août pour entreprendre des travaux de rénovation du bâtiment.

"Il fallait remettre le bâtiment aux normes en termes de sécurité, explique Célie Guévart, coordinatrice de la MJ. Il a fallu refaire les sols et les plafonds du 1er et du 2e étage pour y sécuriser l’accès. Nous avons aussi profité du fait que la Cancanière soit vide (NDLR: toute la marchandise a été transférée à l’église Sainte-Marguerite, le temps des travaux) pour repenser et réaliser quelques petits aménagements supplémentaires, plus fonctionnels et esthétiques, au rez-de-chaussée. Mais tout cela n’est qu’une phase du vaste chantier de rénovation de ce bâtiment… Il faudra prochainement envisager une intervention au niveau de l’escalier. Comme nous l’avions fait pour la première partie des travaux, nous allons solliciter une aide financière auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Si la grande partie des travaux a été réalisée par des entreprises, des bénévoles et des jeunes de Masure 14 ont aussi mis la main à la pâte dans le cadre d’un chantier participatif. "C’est chouette de voir cet esprit intergénérationnel, ajoute Célie Guévart. La Cancanière nourrit aussi certains projets de la maison de jeunes, comme l’atelier upcycling."

La Cancanière rouvre ses portes ce samedi 23 septembre. "Dans un premier temps, seule la partie “vêtements femmes” sera accessible, précise Valériane. À côté de cela, nous vendons aussi des vêtements pour les hommes et enfants ainsi que des livres, de la vaisselle, des bibelots, de la mercerie… Tout ce que nous vendons provient de dons que les gens peuvent venir nous déposer aux heures d’ouverture du magasin. Quant à la clientèle, nous avons des personnes qui ont des faibles revenus, mais aussi des gens qui se tournent vers la seconde main parce qu’ils sont en recherche de vintage ou qu’ils veulent consommer de manière plus durable."

Une inauguration officielle devrait être organisée en novembre. La Cancanière (rue Jean Noté, 10) est ouverte les mercredis et vendredis (9 h-12 h/14 h-17 h 30) ainsi que les samedis (9 h-12 h).