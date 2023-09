Heureusement, cet accident n'a occasionné que des dégâts matériels.

"Il s'agit d'un accident en cascade, souligne le capitaine Eric Stasik, de la zone de secours de Wapi. Nous avions dans un premier temps fait appel à deux ambulances et à deux véhicules de balisage en plus du mien, mais personne n'a dû être emmené. Il n'y a eu que des dégâts matériels. La police des autoroutes s'est rendue sur place. A cet endroit, il fait un peu plus large et les voitures impliquées ont pu être mises sur le côté. La circulation a donc pu reprendre."