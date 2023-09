Les brasseries belges, dont Dubuisson, investissent l'horeca lillois

Pour la brasserie Dubuisson, l'Hexagone constitue un marché clé. Établie à Pipaix, la brasserie hennuyère n'est en effet distante que d'une quarantaine de kilomètres de Lille. La moitié de ses bières partent pour la France, alors ouvrir un Trolls & Croque s'imposait pour une entreprise déjà bien implantée dans l'horeca en Wallonie, avec plusieurs microbrasseries (Charleroi, Louvain-la-Neuve, Mons...).

L'établissement a ouvert début août et, après un début assez calme, les attentes en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires sont rencontrées, explique un porte-parole de la brasserie. Situé rue Nationale à quelques dizaines de mètres d'une grande université lilloise, le nouvel établissement cible une clientèle jeune. À la différence des Trolls & Bush présents en Belgique, la structure du Trolls & Croque est nettement plus réduite. D'une capacité de 50 à 60 places, le bar ne demande qu'une équipe de 3 à 4 personnes pour être opérationnel. "Ce concept économique est destiné à être dupliqué", ajoute le porte-parole.

Le Grand Final de Bière à Lille (BAL) ouvre ses portes le samedi à 14h00 et les refermera dimanche à 19h00. Quelque 15.000 visiteurs sont attendus. Près de 80 brasseries seront rassemblées durant deux jours, dont une petite vingtaine de belges. Des entreprises proches de la frontière comme St.Bernardus (Watou), De Ranke (Dottignies), Brunehaut, Caulier (Péruwelz)... feront le déplacement. Un pavillon sera aussi réservé à sept brasseries bruxelloises, dont six jeunes pousses conviées à l'initiative de hub.brussels, l'agence accompagnant les entreprises régionales : Chroma Craft Beer, Illegaal, Janine, L'Annexe, 1Bière2Tartines et Witloof.

La septième brasserie de la capitale, le Brussels Beer Project (BBP), a déjà de la bouteille, mais elle fera le déplacement à Lille également pour s'assurer de la bonne avancée des travaux du nouveau bar qu'elle inaugure mi-octobre... avenue du Peuple belge. Le Bettignies, du nom d'une place voisine renvoyant à une espionne française ayant opéré pendant la Première Guerre mondiale, s'inspirera grandement du BBP Bailli, situé sur l'avenue Louise. Au menu : pizzas napolitaines et de nombreuses bières au fût : celles du Brussels Beer Project et des breuvages de brasseries invitées.

Après avoir ouvert avec succès deux établissements à Paris, le cofondateur du BBP, Olivier de Brauwere, se réjouit de débarquer dans une ville où "la proximité géographique et culturelle avec la Belgique est une évidence". La France représente la principale destination des faibles volumes exportés par le BBP (15% de la production).