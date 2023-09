Le bourgmestre et la directrice générale de Brunehaut blanchis par la justice, après des accusations de l’opposition

"Le dossier est vide"

"L’ordonnance a été prononcée non pas en raison de charges insuffisantes ou d’un manque d’éléments pour prouver qu’il y a quelque chose de pas clair et amener le dossier devant le tribunal… relève Me Rivière qui défend le bourgmestre et la directrice générale. Il s’agit bien d’un non-lieu parce que la chambre du conseil considère qu’il n’existe aucune charge à l’encontre de Monsieur le bourgmestre et Madame la directrice générale ; autrement dit, le dossier est vide ! Rien ne peut être reproché aux personnes qui étaient soupçonnées, comme l’a également requis le procureur du roi. Il ne faut donc pas que certains persistent en disant qu’il n’y a pas de fumée, sans feu… Aucune charge, cela signifie qu’il n’y a jamais eu de fumée et qu’il n’y a jamais eu de feu… à l’exception du feu de la calomnie et de la destruction qui a été allumé pour des raisons bassement politicardes !"

Cette ordonnance de la chambre du conseil vient clôturer un dossier ouvert, en 2021, après que la conseillère indépendante (et ancienne échevine déchue) Nadya Hilali dépose plainte devant la justice pour des faits infractionnels présumés. La juge d’instruction procède dès lors à des perquisitions et à des inculpations… "Ce 20 octobre 2021, jour de perquisition dans mon bureau et à mon domicile, reste en permanence dans mes pensées, s’exprime Nathalie Bauduin, directrice générale. Un mélange de sentiments me chahute: la colère, la tristesse, l’incompréhension, mais surtout la volonté de démontrer que je n’avais rien à me reprocher. Ces perquisitions me hantent encore…"

"Ils n’auront pas ma passion du métier"

La directrice générale se dit particulièrement meurtrie par cette procédure, mais aussi les autres intentées par Nadya Hilali et François Schietse ces dernières années. "Mon personnel, l’administration, ma famille ont été salis, exprime-t-elle émue. Nadya Hilali et François Schiestse ont porté atteinte à ma réputation, à mon intégrité par leurs mensonges. Certes, il me faudra de la force pour me relever et avancer, mais je la trouverai pour la population que je continuerai à servir, pour mon personnel que je continuerai à épauler. Ils ont beau tout démolir, anéantir, mais ils n’auront pas ma passion du métier !"

"Faire un pas de côté"

Pierre Wacquier appelle les deux conseillers communaux à "faire preuve d’honnêteté intellectuelle, d’autocritique, de respect, et de faire un pas de côté." "Nous ne sommes pas là pour savourer une victoire, ou même un moment de libération, poursuit-il. Suite aux accusations graves de Nadya Hilali et François Schietse, rétablir la vérité est indispensable et soulage. Mais les blessures infligées sont telles, le préjudice est tel que les cicatrices sont et resteront douloureuses. Leur obstination et leurs agressions ont meurtri l’administration, la directrice générale en tête, et le travail du personnel communal. Un acharnement sans borne depuis 2018 avec des objectifs clairs de scandale politique. Aujourd’hui, leurs attaques ont été balayées par la justice !"

Une plainte pour dénonciation calomnieuse à l’autorité ?

Se pose désormais la question d’une action intentée par le bourgmestre et la directrice générale à l’encontre des deux conseillers communaux. "Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’en discuter, répond Me Rivière. Nous pourrions éventuellement déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l’autorité…"