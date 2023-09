Jean-Philippe Vanstals, pionnier de la vigne en Wapi se penche sur l’avenir du vignoble wallon: "Il y a de la vigne qui arrive de tous les côtés…"

Pour les copains

Pourtant, comme c’était déjà le cas ces dernières années, on ne trouvera pas, dans notre région ou ailleurs dans le pays, une seule bouteille des vins du Clos Lojerau aux noms originaux (le rouge Cause toujours !, le blanc Rien que pour to i et Le P’tit Belge, un vin qui a de la frite, en rosé – "Pour faire du vin en Belgique, il ne faut pas se prendre au sérieux", dit ce précurseur wallon de la vinification, qui a planté ses mille premiers plants à l’Aulnoit en 2005, et sorti sa première cuvée, en bouteilles de 50 cl, "pour les copains", quatre ans plus tard): la totalité part à l’exportation, vers Kinshasa et la RDC, le pays d’origine de sa femme. Les Vanstals, qui cultivent à Flobecq une surface de vingt hectares, n’ont jamais pu trouver de terrain(s) pour s’agrandir au Pays des Collines: "on a alors développé une partie restauration avec une salle avec terrasse en face des vignes. En parallèle, nous avons repris ce vignoble dans le Beaujolais, le Domaine 1629 Chapelle Saint-Roch, avec du volume beaucoup plus gros." Celui qui avait appris son métier sur le tas, en allant travailler chez des vignerons français pour y apprendre la taille, les méthodes de vinification… explique que, durant cinq ans, son épouse et lui ont combiné leurs métiers respectifs de salariés, le vignoble belge et le domaine français: "On n’avait pas beaucoup le temps de suivre la commercialisation. Il était plus simple pour nous d’exporter la totalité de notre production belge. Puis, à un moment, le corps ne suit plus. Nous sommes donc passés indépendants, sans aucun regret."

L’avenir du vin belge

Jean-Philippe Vanstals se montre intarissable quand on l’interroge sur le degré d’alcool des vins de France qui n’a de cesse d’augmenter, les avantages ou non de la mécanisation, la difficulté de recruter de la main-d’œuvre, la législation plus compliquée, les contraintes sanitaires ("En France, on presse encore beaucoup dans la cour ") ou le taux élevé des accises en Belgique, la meilleure connaissance du métier par les contrôleurs de l’Afsca ou l’instabilité du climat malgré le réchauffement climatique: "On a eu un mois de juillet pourri, avec des pics de chaleur mais pas de stabilité. Dans notre région, on plante de plus en plus de vignes. En ne prenant pas de risques avec des cépages interspécifiques, hybrides… Je ne suis personnellement pas fanatique du goût des jus que cela donne. Je crains par ailleurs que le marché soit inondé de vins belges dans quelque temps…"