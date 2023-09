Elisa et Robert se sont unis il y a 70 ans à Mouscron!

70 ans de mariage, voilà un événement peu commun et qui a valu à M et Mme Lecoutre - Vandenbussche d'être mis à l'honneur par l'administration communale mais aussi par le personnel et les résidents du home Dusollier où ils séjournent depuis quelques années.