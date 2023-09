L’occasion pour les participants de découvrir les secrets du Pont des Trous à l’aide des explications d’un guide. Au programme, près de deux heures de visite avec des points de vue imprenables sur la ville où les visiteurs investiront aussi bien la rive droite que la rive gauche grâce à l’ouverture exclusive de la courtine reliant les deux tours.

Cette visite sera une belle façon d’admirer les aménagements réalisés pendant plus de trois ans de chantier: embellissement des quais, aménagement du pont Delwart, abords du Pont des Trous…

Un vestige de l’architecture médiévale belge

Érigée à la fin du XIIIe siècle, cette porte d’eau faisait partie de la seconde enceinte communale de Tournai percée de 18 portes et défendait le cours de l’Escaut dans sa traversée de la ville. Des énormes grilles pouvaient coulisser et empêchaient ainsi l’entrée de la ville via l’Escaut. De l’extérieur, les tours étaient construites de façon arrondie pour mieux résister aux boulets de canons. Sa construction a duré environ 50 ans: de la fabrication de la première tour en 1281 à l’élévation des arches vers 1329.

Au début de la Seconde guerre mondiale, l’arche centrale a été dynamitée. Lors de sa reconstruction en 1948, le Pont des Trous est alors surélevé de 2,40 m pour faciliter la navigation et développer l’économie fluviale. Depuis août 2019, le Pont des Trous avait entamé une nouvelle phase de transformation avec la déconstruction des arches centrales. Désormais, cette porte d’eau a retrouvé une physionomie quasi similaire avec de nouvelles arches rehaussées et adaptées à la navigation fluviale actuelle.

En pratique

- Les dimanches 1er, 15, 22 et 29 octobre, 5 et 12 novembre ; départ à 10h30 ; rendez-vous au Pont des Trous (rive droite – quai Sakharov). Durée: +/- 2h

- 8€/personne (gratuit pour les moins de 6 ans)

- En français pour toutes les dates, sauf le dimanche 29 octobre: 1 guide francophone et 1 guide bilingue français-néerlandais

- Pas d’accès possible aux PMR, animaux, poussettes …

- Réservation et paiement obligatoires à l’Office de Tourisme au 069 22 20 45.

Office de Tourisme via: https://www.visittournai.be/agenda/visite-guidee-le-pont-des-trous-et-ses-abords-2506/