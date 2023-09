Des frites, des frites, des frites au Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai (vidéo)

On y retrouve certaines anecdotes méconnues sur cet ancien frituriste local qui n’a malheureusement plus de descendants. Notamment, une étonnante photo de lui à partir de laquelle fut confectionné le mannequin trônant fièrement derrière ce qui fut sans doute la première baraque à frites ambulante dans la cité. Un personnage récemment restauré par Jean-Christian Midavaine.

Demandez le programme

Diverses activités sont également inscrites au programme de Culture Frite/Fritkot Stories. À commencer, dès le deux octobre, par la restauration, sous les yeux du public, de l’ancienne charrette précitée.

Dans le programme, on épinglera également une conférence, sur le thème de la frite bien évidemment, proposée au Centre IFAPME de Wallonie Picarde (rue Paul Pastur, 2B, à Tournai), le mercredi 18 octobre, à 18 h. Se succéderont à la tribune des spécialistes du bâtonnet frits: Hugues Henry (Home Frit’ Home), Bernard Lefèvre (Unafri) et Pierre Leclercq (ULg). Entrées: 8 € (ou 5 € pour les membres du MuFIm).

Art dans la ville au musée

Juliette Karlsson, jeune artiste carolo mais montoise d’adoption, s’est prise d’une véritable passion pour la patate, et plus particulièrement pour la frite qu’elle décline sous différentes formes en 3D. ©EdA

La jeune artiste, carolo d’origine mais montoise d’adoption, Juliette Karlsson, était également toute désignée pour participer à la grande aventure de Culture frite. Lorsqu’elle est récemment passée, de la 2D à la 3D, soit à la sculpture, après un cursus en dessin au Carré des Arts à Mons, Juliette s’est découvert une passion pour la pomme de terre.

En pelant des tubercules pour son repas, elle assimila son geste à une activité sculpturale tout en imaginant les possibles thématiques qu’elle serait susceptible de décliner dans différents domaines: économique, écologique, historique, voire même politique. Surprenant.

Un petit parfum de Home Frit’Home

Fondateur de Home Frit’Home à Bruxelles, Hugues Henry a prêté de nombreux objets pour cette exposition tournaisienne. ©EdA

Avec la complicité de son prédécesseur Jacky Legge, la nouvelle conservatrice du musée du Folklore et des Imaginaires, Jeanne Delmotte, a fait appel à un passionné de tout ce qui tourne autour de la "culture frite" pour étoffer l’exposition. En l’occurrence Hugues Henry, Tournaisien, ancien de l’IHECS, qui s’est installé à Bruxelles (Forest plus précisément) il développe depuis 11 ans déjà un concept tout à fait original, en l’occurrence un musée-gîte au nom évocateur de "Home Frit’Home".

Il n’y expose qu’une partie de sa collection qui comprend en réalité des milliers de documents, photos et objets divers en rapport avec la frite, bien entendu.

En 2011, il a écrit "Carrément frites", avec la collaboration du top-chef Albert Verdeyen et de la photographe new-yorkaise Nancy Koste.

Édité par la Renaissance du livre, cet ouvrage démontre à quel point la frite est "aujourd’hui un vrai symbole culturel, et non plus le résumé facile de la Belgique, réservoir à blagues dont les Français abusaient".

Un exemplaire rare de ce souvenir fabriqué à partir d’une frite coulée dans de la résine dans les années 80... ©EdA

Une dernière anecdote qui, dans les années 80, incita un groupe d’amis à créer un souvenir de Belgique pour le moins original constitué d’une frite emprisonnée dans de la résine avec une petite fleur mauve. C’est sans conteste l’un des objets les plus drôles et les plus insolites prêtés par Hugues Henry pour l’expo Culture Frite de Tournai.

Sur les tablettes mises à disposition, les visiteurs pourront découvrir l’histoire de certaines friteries tournaisiennes. On en compte une trentaine dans la cité et les reportages proposés seront étoffés pendant toute la durée de l’expo, y compris grâce aux témoignages des visiteurs eux-mêmes. ©EdA

Et pour n’en citer qu’un seul autre, on évoquera le tout premier coupe-frites électrique réalisé par les ACCEC en 1975.

Pour le reste, on ne peut que vous inciter à venir découvrir l’exposition du MuFIm.

L’entrée au MuFIm (cour de l’Hôtel de ville) est gratuite jusqu’à la fin de l’opération l’Art dans la ville ; le 29 octobre. Après, reprise des tarifs habituels. https :/mufim.tournai.be/