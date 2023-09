Deux adultes et trois enfants blessés légèrement suite à un accident sur la rue Neuve Chaussée à Roucourt

La zone de secours n’a envoyé qu’un véhicule de balisage, ce qui pourrait signifier que l’accident n’était pas d’une grande gravité. Cependant, il a impliqué trois véhicules. Quatre ambulances, deux de Blaton et deux de Tournai, et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux. "Deux adultes et trois enfants sont blessés légèrement, et une autre personne impliquée sans sort indemne", nous informe Capitaine Lionel Hanuise.

La circulation était rétablie à 9h50.