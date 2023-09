Plus de 350 enfants invités par des forains au grand cœur à Tournai

Lancée il y a une bonne dizaine d’années à l’initiative des forains, la journée récréative dédiée aux enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir se rendre sur le champ de foire connaît un succès croissant au fil du temps. Concrètement, avec l’aide de la Ville de Tournai, les invitations sont lancées par l’Union des industriels forains belges, présidée par Anthony Mastrovalerio, auprès des différentes institutions de la région. Sur le terrain, ils n’étaient pas moins de 355 enfants à avoir pris part à cette sympathique initiative, ce mercredi, et à recevoir un bracelet - rouge ou vert en fonction de l’âge des participants - leur permettant d’accéder à différents métiers sans devoir bourse délier durant deux bonnes heures. Le tout clôturé par une collation - composée notamment d’incontournables croustillons - offerte, elle aussi, par les forains. "Un large sourire se dessinait sur les visages des quinze enfants du Centre de Scolarité et de Loisirs de la résidence Carbonnelle, des cinq enfants de La Consoude, maison d’accueil pour femmes victimes de violences, des 36 résidents du home Valère Delcroix qui accueille des personnes en situation de handicap et des six jeunes des Oliviers, maison d’accueil qui propose l’hébergement et l’accompagnement de jeunes adultes en difficulté psychosociale", nous apprend la présidente du CPAS de Tournai, Laetitia Liénard qui, pour la circonstance, était accompagnée également par Vincent Braeckelaere, échevin de la Politique événementielle.