"À l’initiative de la DCA Hainaut, en concertation avec les services de police tant fédéraux que locaux, cette opération vise à lutter efficacement contre les incivilités, les infractions et les agressions dans et aux alentours des écoles. Quatorze services de police de notre province y ont activement participé, la nôtre ainsi que celles de Sylle et Dendre, Comines et Leuze-Belœil, explique Marie Vander Haegen, adjointe au Directeur de la police athoise. Les opérations se poursuivent jusqu’au 26 septembre, et pourraient donc encore avoir lieu dans d’autres zones."

Les équipes de police athoises ont réalisé des contrôles à proximité de plusieurs établissements scolaires de l’entité.

"Des comportements pouvant amener des situations dangereuses ont été constatés. Parmi celles-ci, du stationnement sauvage et autre comportements inciviques aux abords des établissements, mais rien d’inhabituel.", précise l’adjointe à la direction.

Ce type d’action vise à accroître le sentiment de sécurité de la population et semble régulièrement réclamé par les enseignants et parents d’élèves.