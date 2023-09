Le chantier des Beaux-Arts de Tournai va rester en stand-by pendant quelques années

Benjamin Brotcorne (Ensemble) a questionné le collège à ce sujet. "Aucun calendrier précis ne nous a été communiqué sur ce chantier stratégique pour Tournai. Or, ce musée est totalement inadapté à la conservation d’œuvres d’art. Si Tournai prête régulièrement ses chefs-d’œuvre que bien d’autres nous envient, elle est bien incapable d’emprunter à son tour des œuvres d’art dignes d’attirer les foules comme cela se pratique couramment ailleurs". Le succès de la récente exposition consacrée à l’artiste Joan Miró, au BAM à Mons, atteste de l’intérêt considérable pour une ville de disposer d’un musée aux normes à même d’accueillir de telles manifestations, insiste M. Brotcorne.

Le projet est coincé au Conseil d’état

Le projet a été approuvé par les différentes instances, indique l’échevine de la culture, Sylvie Liétar. Mais le permis d’urbanisme a été attaqué par deux riverains devant le conseil d’État. Les parties ont échangé leurs conclusions, l’auditeur n’a pas encore rendu son rapport. "On peut donc raisonnablement se dire que l’arrêt n’interviendra pas avant un an et demi à deux ans", témoigne l’échevine. "Il serait donc particulièrement hasardeux de commencer les travaux car les conséquences pourraient être lourdes en cas de succès final des deux plaignants. Nous avons donc été contraints de mettre le marché de travaux en attente. L’attribution du marché et donc les inscriptions budgétaires ne pourraient être réalisées avant 2025 voire 2026".

Le projet est aussi victime de l’augmentation substantielle du coût des travaux envisagés, liée à l’inflation et à des découvertes effectuées lors d’études. "La Ville met dès lors à profit cette période de ralentissement pour adapter et améliorer le modèle économique de ce chantier".

Les subventions accordées sont de 10,2 millions d’euros par la FWB et de 7,5 millions par la Région wallonne. "Ce sera insuffisant pour faire face à l’augmentation de prix. Tout comme nous l’avons fait pour d’autres dossiers avec succès, nous prenons les contacts utiles pour obtenir la confirmation des subsides et une révision à la hausse de ces montants. Car la Ville seule aurait beaucoup de difficultés pour assurer le surcoût du chantier".

Dans ce contexte, explique Mme Liétar, il est difficile d’avancer un calendrier du chantier.

Benjamin Brotcorne dit ne pas être tout à fait rassuré par les informations obtenues. "J’ai peur que ce projet n’aboutisse pas car j’ai entendu beaucoup de choses inquiétantes par rapport au financement de ce projet. Clairement, ce sera un défi pour la prochaine mandature durant laquelle chacun devra prendre ses responsabilités, tant du côté de la majorité que de de l’opposition".

Des actions de préservation

La Ville ne reste pas pour autant les bras croisés, insiste l’échevine. "Durant cette période de veille, la Ville travaille en étroite collaboration avec les conservateurs, l’équipe du musée et les Amis du musée pour poursuivre toutes les actions nécessaires pour la préservation et la valorisation des collections".

Depuis 2018, un vaste chantier des collections est en cours pour, notamment, améliorer les conditions de stockage (des travaux de nettoyage et de désamiantage ont déjà été réalisés dans les sous-sols) et permettre une réorganisation des réserves. Sous la tutelle d’un comité d’accompagnement composé d’experts, mis en place en 2021, des démarches ont été effectuées au niveau des collections. "L’inventaire est réalisé, l’état sanitaire des œuvres est vérifié, les restaurations à effectuer sont priorisées, des campagnes de restauration et de conservation préventives ont lieu sur des œuvres soumises à des conditions de conservation problématiques. Une assistante chargée du chantier des collections a été engagée en 2022, et des moyens supplémentaires ont été accordés en 2023 pour des marchés de conservation, de décontamination, de dépoussiérage et d’achat de matériel de conservation".