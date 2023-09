Des Spagguetta (Orghasmmond) a la Mexicana

Tu Mexique !

Le film, c’est La Gran Seduccion, un chouette "feel good movie" mexicain, (quatrième) remake de La Grande Séduction, réalisé en 2003 par le Québécois Jean-François Pouliot. La trame reste la même, seuls le décor et la culture changent: Pour relancer l’activité économique d’un village de pêcheurs, ses 120 habitants vont tout faire pour attirer et garder un docteur sur leur petite île. Une demi-heure après le début du film (qu’on peut visionner en VO sous-titrée ou bien doublé), alors que les villageois font la file devant la maison du médecin, on peut entendre ceci, sur une musique rock garage à l’intro irrésistible: Un Mexicain ba-sa-né est allongé sous mes pieds – Luis Mariano impresario – El Grand Jojo et mosquito. Tu Mexique avec ton sombrero…"En français ! Car contrairement à ce qui est indiqué dans le générique final, il ne s’agit pas d’un extrait du morceau Black Room, “ i nterpretado par Los Sustos y Spagguetta Orghasmmond”, mais bien de sa version"belge", Tu Mexique, qui figure sur le 45 tours quatre titres de"Los Sustos y Los Spaguettos" sorti en 2019.

Les deux groupes sont réunis sur cette plage audio, tandis que les Hennuyers signent seuls El Toro de la Pampa, et que Black Room (soit la version originale de Tu Mexique, en espagnol) et El Chato sont interprétés uniquement par les Mexicains. Imbroglio !

Le générique de fin de "La Gran Seduction" mentionne le titre Black Room. ©COM

La pochette du 45 tours quatre titres de "Los Sustos y Los Spaguettos". ©COM

Pour quelques pesos de plus…

Cette histoire déjà improbable a ainsi pris une allure rocambolesque, entre "embrouille à Tijuana" et western… spaghetti, sur laquelle revient le Tournaisien Tom Raznor.

Le claviériste de Spagguetta Orghasmmond est aussi la cheville ouvrière du Water Moulin, où Los Sustos devait se produire ce dimanche: "on a dû les remplacer en dernière minute. Ils ne sont jamais arrivés, retenus au poste à la frontière avec les Pays-Bas. " Le quatuor punk-garage latino vient régulièrement jouer en Europe: "près leur premier concert au Rockerill, ils n’avaient plus de sous pour payer l’avion afin de rentrer chez eux. Alors Mika (à la fois patron du lieu et chanteur des Spagguetta) leur a donné cet argent en demandant en échange de nous organiser une petite tournée au Mexique. Celle-ci s’est d’ailleurs bien passée. Et quand ils sont revenus en Belgique, on a enregistré le morceau ensemble à Charleroi." Il y a deux mois, Thomas avait reçu un appel des Los Sustos qui lui demandent de leur prêter de l’argent pour acheter un van… en prétextant que le versement d’une somme qu’il devait toucher de Netflix avait été retardé. Sans en dire plus… Puis, le 31 août, le groupe de Mexico annonce fièrement sur sa page Facebook que son titre Black Room a été choisi "pour faire partie du soundtrack de la nouvelle production de Netflix La Gran Seduccion." Sans mentionner et sans avertir les Spaguetta Orghasmmond… alors qu’il s’agit bien en réalité du morceau Tu Mexique. Soit une musique composée par les Mexicains, des paroles écrites par les Belges et une interprétation commune. Si "pactole" (difficile de se faire une idée du nombre de pesos qui a été négocié avec la production pour la diffusion de la chanson) il doit y avoir, il apparaît donc logique que la perception des droits soit partagée entre les deux formations d’autant que Spagguetta Orghasmmond est crédité au générique..

Aujourd’hui, "sans en faire une affaire d’État", Tom Raznor se sent tout de même un peu lésé et compte bien contacter ses amigos pour demander des explications et trouver un arrangement.