Ce week-end, c’est à V’zon que ça s’passe !

Ça commencera ce vendredi à 17h avec l’afterwork Mousse de V’zon, du nom de ce breuvage subtil et local à la châtaigne. Suivra, à 19 h, la boum des enfants dans le petit chapiteau. Dans le grand, on retrouvera les adultes pour le concert de NOTx à 21 h. Suivra vers 23h la soirée années 80-90. Entrée gratuite !

Samedi, place au sport, plus particulièrement, à la course à pied ! À 13 h 30, aura lieu le départ de la troisième édition du Trail de V’zon. Nouveauté 2023 : un kids trail, de 2 à 4 km ; départ à 13 h 30 ; les enfants de moins de 8 ans devront à tout prix être accompagnés par un adulte.

À 14 h 30, sera donné le départ du 24 km pour les plus téméraires. À 15 h, place au 14 km. Et à 15 h 30, trail initiatique de 7 km ! "Une expérience de trail au cœur de la nature. De plus, laissez vos enfants en sécurité dans notre garderie lorsque vous courez et profitez à juste fond !" Si les préinscriptions sont closes, il est possible de s’inscrire le jour même, sur place. S’il fallait encore vous convaincre, après tout effort, il y a du réconfort ; pour l’occasion, la Mosquito Brasserie a concocté une bière spéciale appelée Après l’effort. "Désaltérante, légère, brassée avec de la reine-des-prés, prêle des champs et harpagophytum… que du bon pour se remettre après l’effort." Venez donc la découvrir !

Alors que certains courront, d’autres danseront. Sur le site de la manifestation de la rue des Combattants, au lieu-dit la Praire à Georgette, comme la tradition le veut, à 15 h 30, les 3x20 du village auront droit à leur goûter animé. À 19 h 30, la musique sera toujours d’actualité avec le Blind Test by Pascal Michel. Les 30 tables de huit joueurs ouvertes ont trouvé preneur.

Dimanche, vous passerez bien prendre l’apéro Bruno animé par la Fanfare du Plat d’Or dès 11 h 30. Il sera suivi du repas jambon braisé. Des préventes restent disponibles dans trois points de vente au village, à la boucherie Drossart, à la boulangerie du Plat d’Or et chez le Docteur Wattiez. Des activités totalement combinables avec le 34e rallye-vélo pour lequel les inscriptions seront ouvertes de 10 h 30 à 15 h. Un rallye qui vous fera parcourir le temps. Venez donc découvrir le Vezon préhistorique, antique, moyenâgeux, moderne, contemporain sur votre vélo. Au menu, un parcours balisé d’une dizaine de kilomètres, avec la possibilité de le rallonger pour les plus sportifs, et jalonné de quatre épreuves accessibles à tous avec, pour les plus agiles et subtiles, l’occasion de repartir avec l’un des vélos mis en jeu. La remise des prix est prévue à 18h après une ambiance musicale assurée par Dans Ton Cuivre ! Le tout sous le soleil annoncé.