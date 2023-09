Un habitant de Ramegnies-Chin est poursuivi pour rébellion mais aussi violence envers son enfant

Malheureusement pour l’inspectrice de police et l’agent l’accompagnant, l’époux n’a pas du tout bien réagi à leur visite. Il a étranglé la policière et a porté plusieurs coups à son collègue. "Elle s’est sentie partir", a mentionné son avocate. Les deux policiers, suite au traumatisme et aux incapacités de travail subies, réclament 1000 et 1500 euros de dommage.