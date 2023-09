Un Ellezellois tente d’échapper à la police sur 40 kilomètres

Le 30 janvier 2020, une course-poursuite s’est produite depuis la chaussée de Ghislenghien à Silly. L’homme qui a tenté d’échapper à la police s’est précipité sur l’autoroute A8, et s’est montré tenace. Il a roulé à toute vitesse et a arrêté sa course 40 kilomètres plus loin, à Tournai, à proximité de la gare où il a failli renverser deux piétons.