Organisatrice dans l’âme, Madame Strypstein tire son bonheur dans celui qu’elle offre aux autres, tant au sein de sa famille que dans le service-club auquel elle se dévoue depuis des lustres ou encore dans le cadre de cours de cuisine et de peinture qu’elle dispense à des enfants ou des adultes.

Cette générosité se retrouve dans les œuvres de cette autodidacte passionnée dont la jeune carrière a été saluée par un succès rapide et unanime. L’efficacité de son trait, souvent à peine esquissé mais qui suffit à dévoiler un aspect coquin et charmeur, est renforcée par une parfaite maîtrise des couleurs qui créent de pénétrantes atmosphères. Le regard, ce miroir de l’âme, occupera ici une place importante. Son rendu invite à l’évasion, ouvre les portes de l’imagination. Cette rencontre de bon goût que nous offre Ryta n’a sans aucun doute pas fini de nous dévoiler la beauté et la sensualité de son œuvre en devenir.

"Regard sur", exposition des toiles de Ryta, ces 23 et 24 septembre, de 11h à 21h au "Bœuf by Greg & Steph", rue de Bellegem, 44 à Mouscron. Vernissage ce vendredi 22 de 19h à 21h.