Le Tournai d’avant: La conscription, chair à canon de la République

De tout temps, monarchie, empire, république ou autres se sont entourés d’une armée. Signe de puissance ? Faire face à l’ennemi potentiel ? Au Moyen-Âge, les militaires regagnaient leur foyer durant l’hiver, reprenant le havresac au printemps.

En 1797, indice d’un des nombreux changements, les tribunaux civil et correctionnel se logent aux États du Tournaisis (1734), rue des Orfèvres. ©ÉdA

Le recrutement des armées se fait alors par l’enrôlement volontaire de jeunes intéressés par l’aventure, la gloire ou la perspective de fuir un avenir fort sombre. A ceci se joint le racolage par le sergent recruteur qui, à force de promesses ou d’alcool, fait signer un gars qui n’en demandait pas tant. Ensuite, l’enrôlement des milices locales ont cet avantage qu’elles ont l’habitude de la discipline et des armes. Enfin, les étrangers, Suisses, Allemands, formeront souvent des corps spécifiques.

Mais la République, pour se démarquer de l’Ancien Régime, se montre d’abord généreuse. Dès 1789, elle supprime le tirage au sort (qui sera bientôt rétabli) et licencie les étrangers (qui constitueront des bandes de pillards). Se référant aux Droits de l’Homme, elle décrète que le recrutement aux armées se fera uniquement par volontariat.

La conscription est une étape de vie dont de nombreux jeunes conserveront le souvenir par cette image. ©ÉdA

Toutes les institutions sont supprimées (ex. avec les corporations) ou profondément transformées au sein de neuf départements. Tournai est dans Jemappes, Enghien dans la Dyle, etc. Et l’annexion officielle à la France, promulguée le 9 Vendémiaire An IV (1er octobre 1795) fera de chaque Belge un Français à part entière. Les institutions et/ou administrations locales reçoivent leurs instructions de Paris. Apparaît alors le terme "Maire" (disparu officiellement en 1814) pour le premier magistrat.

Le pire est à venir car, en 1792, éclate la guerre.

L’un des derniers gestes de Luis XVI est de déclarer la guerre, le 20 avril 1792, au roi de Bohème et du Saint-Empire avec ses États. Les troupes françaises, héroïques, repoussent l’ennemi et, le 8 novembre 1792, Tournai accueille avec une joie délirante les armées du général La Bourdonnaye.

A Enghien comme dans bien d’autres communes, la révolte contre la conscription s’accompagne de nombreux réfractaires. ©ÉdA

La joie est courte. Les Autrichiens reviennent en mars 93, le Phrygien du beffroi est abattu et l’arbre de la liberté brûlé. On compte dans Tournai quelque 100.000 troupes autrichiennes, hanovriennes, prussiennes et anglaises, qui refluent, laissant place aux Français le 3 juillet 1794.

De 1781 à 1792, le beffroi est surmonté de l’aigle autrichienne surmontant le globe terrestre en signe de puissance. ©ÉdA

Cette fois, Tournai comme les autres communes vit des années de brimades (vis-à-vis de l’Église notamment bien que la procession sort sans luxe aucun le 14 septembre). Le destin change.

Le pire était à venir car, avec la loi Jourdan-Delbrel de septembre 1798, la conscription est instaurée, atteignant tous les citoyens mâles de vingt à vingt-cinq ans qui doivent s’inscrire à leur administration locale.

L’ordre d’enrôlement se fait par tirage au sort, avec une durée de service de cinq ans. Ceux qui ont tiré un mauvais numéro peuvent se faire remplacer, c’est autorisé dès 1802, il en coûte de 2.000 à 10.000 francs, parfois quelques centaines, selon les années et les aléas des guerres de Napoléon.

Le remplacement est inaccessible pour la plupart des appelés, les émeutes populaires se multiplient avec les désertions. Comme dans le district Tournai-Tournaisis taxé à 75 hommes en 1795. Mais à Ath, taxé à 68, aucune défection. Des groupes armés parcourent les cantons de Celles, Molenbaix, Frasnes, Ellezelles, un de leur chef est fusillé à Everbecq. Mais il est d’autres trucs et astuces pour n’être pas enrôlé. (à suivre)