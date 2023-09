Luc devient le nouveau capitaine du port de Péruwelz et reprend le Sam Suffit (vidéo)

À Péronnes, son rôle dépassait de loin celui de "simple" tenancier du bar ou de restaurateur, il devait aussi assurer l’accueil des plaisanciers et les renseigner sur les richesses touristiques de la région.

Luc avait tout naturellement proposé sa candidature pour poursuivre une mission similaire au sein de la nouvelle structure construite sur le site antoinien, laquelle abrite non seulement un resto, mais aussi la capitainerie du port.

Le courrier officiel lui signifiant que sa candidature n’avait pas été retenue par les autorités compétentes lui est parvenu début septembre seulement.

Fort Heureusement, Luc - qui avait été toutefois prévenu oralement un peu plus tôt qu’il ne remporterait pas le marché - n’a pas attendu la signification officielle avant d’envisager un nouveau challenge.

Le hasard - qui fait décidément parfois bien les choses - a voulu que la capitainerie et le resto du port de Péruwelz se libèrent récemment.

Une opportunité que le restaurateur - également professeur de cuisine à Bruxelles - n’a pas hésité une seconde à saisir.

Les incontournables, dont le célèbre steak au Maroilles

Le 14 juin 2023, la faillite du Sam Suffit (ancienne formule) était prononcée.

Aussi, la commune, concessionnaire du site, a lancé un appel dans le but de trouver un repreneur susceptible de gérer à la fois la capitainerie et le restaurant.

Deux compétences qui entrent parfaitement dans les cordes de Luc et de son épouse.

Ceux-ci ont mis sur pied une ASBL - Péruwelz Yacht-Club Plaisance - pour assurer de manière saine et transparente à la fois la gestion de la capitainerie et du bar-restaurant la jouxtant.

On retrouve, en ces lieux, des caractéristiques et un état d’esprit assez similaires à ceux que l’on pouvait observer au port de Péronnes, avec ce côté un peu kitch du site qui en forge aussi le charme.

Comme on ne change pas des recettes qui gagnent, le chef a conservé à la carte celles qui sont ancrées dans la mémoire des habitués de la marina de Péronnes. Dont le célèbre steak au Maroilles ou les chicons gratinés au Vieux-Lille sans oublier différentes préparations de moules en saison. Le tout arrosé de bonnes bières régionales pour les amateurs.

Un autre "incontournable" qui forgeait la réputation du Resto du port de Péronnes- le traditionnel bar à légumes - n’a pas encore rouvert sur le site péruwelzien, mais Luc a d’ores et déjà annoncé son retour pour le début 2024.

Des projets plein la tête pour les années à venir

Avec une belle salle intérieure en forme de coque de bateau susceptible d’accueillir une bonne cinquantaine de convives et plusieurs terrasses dont une située en hauteur, pouvant également accueillir plus de 50 convives, Luc et son équipe peuvent envisager de nombreux projets pour l’avenir, comme des repas planchas et divers événements sur lesquels il est encore trop tôt pour lever le voile.

Pour les plaisanciers de passage aussi

Pour l’heure, c’est aussi à la redynamisation du port que s’attelle le capitaine-restaurateur.

En ce domaine, le travail ne manque pas.

Ce n’est évidemment pas un hasard si l’intérieur du sam Suffit évoque la coque d’un bateau... ©EdA

Un projet a d’ores et déjà vu le jour avec un certain succès sur le site, soit l’adjonction, à la quarantaine d’anneaux existants, de huit autres réservés aux plaisanciers de passage ; ceux-ci seront bien entendu invités à venir goûter à la cuisine du terroir du Sam Suffit.

Ils y seront aussi accueillis par Tania, la chienne du capitaine qui, du haut de ses dix ans, a déjà vu naviguer pas mal de bateaux sous sa truffe.

Bien évidemment, ce petit coin de paradis accroché aux berges du canal Nimy-Blaton, s’ouvre également aux non-plaisanciers, que ce soit pour y manger un morceau, y boire un verre et partager un bon moment de convivialité.

Resto du port - Sam Suffit, tous les jours à partir de 11 h sauf le mardi, jour de fermeture. O69/ 46 06 80