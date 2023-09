L’Fiête de l’Penn’tière de Rumes se prépare

Au moins six variétés de pommes de terre sont passées au triage, ce samedi. On retrouvait notamment les traditionnelles Bintjes pour faire de bonnes frites, mais aussi des cornes de gattes, "les meilleures! selon certains bénévoles. Grâce à leur petit goût de noisette."

Après avoir sélectionné les pommes de terre les plus grosses et éliminé les trop petites et les abîmées pour les redonner au fermier, les férus de "penn’tière" constituent les sacs. Trois kilos pour certains, dix kilos pour d’autres... Ils utilisent des balances parfois anciennes pour s’assurer que chaque sac pèse le bon poids, et tout le monde s’y met. Les plus jeunes étaient aussi devant leur balance, ou à l’étiquetage, pour contribuer à la préparation des commandes, dans la bonne humeur, évidemment.

Un week-end autour de l’penn’tière

Une partie des pommes de terre sélectionnées sont réservées à l’Fiête de ce week-end où celles-ci seront mises en ventes.

Il sera évidemment possible d’en goûter! Les élèves de la Sainte Union de Kain cuisineront pour l’occasion de la pomme de terre d’une dizaine de façons différentes. "Chaque année, c’est la surprise : nous ne savons pas ce qu’ils prépareront", s’amuse Florentin Vincke. La dégustation culinaire aura lieu le vendredi à partir de 19h.

Le samedi laissera place au souper croque-tartiflette prévu après l’eucharistie de 18h.

"La journée du dimanche propose une fois encore un programme varié qui ravira jeunes et moins jeunes, en famille ou entre amis. Balades VTT, Gravel et motos sont proposées aux plus sportifs. Le quizz à vélo ou à pieds trouvera plutôt son public auprès des familles. Les visiteurs pourront également profiter des tracteurs ancêtres exposés avant et après leur balade." Un marché des saveurs et de l’artisanat sera installé toute la journée sur la place, tout comme un château gonflable, une pêche aux canards, un atelier de grimage.

Un dîner champêtre est prévu à midi avec au menu médaillons de dinde sauce liégeoise, carottes au miel et étuvée de chou vert aux lardons, pommes de terre au parmesan et country, au prix de 18euros par adulte et 12euros par enfants.

Entrée gratuite tout le week-end

Réservation pour le repas champêtre au 069/64.01.02