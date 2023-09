Des méduses observées sous un plan d’eau du Tournaisis (vidéo)

Composée de 99% d’eau, son poids se situe entre 3 et 4 grammes. Elle se caractérise par ses 4 bras buccaux et ses 400 petits tentacules urticants avec lesquelles elle immobilise sa proie.

Si l’on en croit l’abondante littérature sur le sujet, sa présence serait un signe de bonne qualité de l’eau. Son apparition nécessite que cette dernière atteigne une température voisinant les 25 degrés centigrades, ce qui peut être parfois le cas à la fin de l’été dans notre région.

Du moins en surface.

Les différents spécimens que vous verrez sur nos images ont été filmés jusqu’à un maximum de trois mètres de profondeur.

Pour terminer sur une note plus scientifique, on notera que la méduse d’eau douce est généralement appelée Craspedacusta sowerby, du nom du naturaliste anglais, William Sowerby (1827-1906), conservateur du Royal Botanic Gardens du Regent’s Park à Londres, qui découvrit cette espèce en 1880 au sein même de ce jardin privé. On imagine qu’elle y est arrivée accrochée à une plante exotique, l’espèce vivant à l’origine dans l’un des plus longs fleuves du monde, le "Yang Tsé", en Asie.

Si vous êtes passionnés par les méduses, mais aussi par les différentes espèces subaquatiques, vous trouverez une foule d’infos sur le site Doris (Données d’Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et la flore Subaquatiques): https://doris.ffessm.fr/