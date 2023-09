24H en course libre de Mouscron : vingt associations dont "Ensemble pour le Burundi"

L’exemple d’"Ensemble pour le Burundi" est significatif à cet égard. Cette association a été créée voici 9 ans par Frédérique Ameloot, une Mouscronnoise dont la fille est partie enseigner à l’École belge de Bujumbura. En 2014, Céline avait alerté sa maman sur les désastres causés par des pluies diluviennes dont n’avait pas fait écho la presse internationale. La jeune femme avait été bouleversée par les centaines de victimes et, dans un élan spontané, avait distribué ses propres vêtements !

Depuis, elle n’a de cesse de répondre aux besoins urgents de la population, plus spécifiquement des enfants. L’aide matérielle de l’association fondée par sa maman a, parmi bien d’autres choses, permis l’achat de lait pour l’orphelinat, de fournitures scolaires, de bancs pour l’école des devoirs. deux écoles ont été agrandies, etc.

Pour en faire des adultes épanouis

Céline, qui vient d’accomplir sa 11e rentrée scolaire burundaise, est donc en première ligne, à la fois pour juger des besoins les plus criants et pour s’assurer de la bonne utilisation des fonds récoltés.

Cette année, l’effort se fera en faveur de la "Maison Bibi": une petite structure qui offre, à une quinzaine d’enfants de la rue, un cadre de vie honorable tout en essayant de maintenir le lien familial.

Située dans un magnifique écrin vert pour le jeu et la détente, elle comprend quatre chambres et deux salles de bains ainsi qu’une cuisine et un vaste espace de vie qui répond à la philosophie du projet: recréer un foyer aimant et attentif, basé sur le partage, l’écoute et l’entraide. Le but recherché est que ces enfants deviennent des adultes épanouis et acteurs de leur destin et qu’ils puissent durablement s’inscrire dans le tissu socio-économique de la société burundaise de demain.

Les bénévoles d’"Ensemble pour le Burundi" proposeront de l’artisanat local mais aussi de bonnes choses à boire ou manger. L’an dernier, 585 crêpes avaient été confectionnées, avec l’aide aussi d’anciens élèves du Tremplin, là où Frédérique a enseigné. Quand on vous parlait de solidarité et d’ancrage local !

ALAIN VERLINDEN