L’année suivante, confinement oblige, c’est en mode Take-Away que le service-club a réinventé l’un des événements les plus populaires de la cité des Hurlus.

Et en 2022, suite aux incertitudes liées à l’organisation d’un tel événement à la

sortie de l’hiver, le Kiwanis Mouscron a préféré organiser un événement Bœuf en juin, "en capacité réduite ", rappelle l’organisation.

Face à l’engouement public généré par cette première, le Kiwanis Mouscron a décidé d’organiser une seconde édition de l’After Bœuf ce jeudi 05 octobre 2023 au Domaine de la Blommerie. "Ce ne sera pas un Bœuf Gras en taille réduite mais un événement à part entière avec son identité propre. Pas de grands buffets, ni de bœuf à toutes les sauces mais bel et bien le dernier barbecue de l’année avec ses préparations originales et sa propre atmosphère. "

À l’After Bœuf, pas de placement à table comme pour son grand frère mais un esprit "Afterwork" avec tables hautes, animations musicales et bars.

" Qui dit Bœuf, dit bon petits plats et c’est avec les Plancha by MWD, l’art du

barbecue made in Belgium que nous nous associons pour vous concocter le plus grand et le dernier barbecue de la saison. Ce ne sera pas un barbecue traditionnel car nous aurons le plaisir d’accueillir quelques-uns des meilleurs chefs et traiteurs de Mouscron qui vous présenterons leurs préparations originales", reprend le Kiwanis.

Le ticket d’entrée comprend quatre plats ainsi que quatre tickets boissons afin de faire votre choix parmi les préparations des chefs de La Renaissance, du Fil du Temps, du Grill Dufour, du Petit Château, de l’Épicerie Nicolas Petruzzi, de Bella Pizza, du Phénicien et bien entendu, du Domaine de la Blommerie.

Rendez-vous le jeudi 05 octobre dès 18h00 au Domaine de la Blommerie à

Mouscron. Les tickets d’entrées sont en vente sur le site www.afterboeuf.be