Léa Brulé a dit au revoir au conseil communal de Tournai

Pour sa première expérience politique, la jeune femme n’a pas fait de la figuration. À plusieurs reprises depuis le début de la mandature, elle a interpellé la majorité ou plus largement le conseil communal sur des problématiques qui lui tenaient à cœur, ou réagi à des points inscrits à l’ordre du jour.

Mais Léa Brulé s’est mariée et a élu domicile à Antoing avec son époux, ce qui ne lui permet plus de siéger au conseil communal de Tournai.

Lundi soir, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a rappelé que la jeune femme était encore étudiante lorsqu’elle a commencé à siéger au sein de l’hémicycle tournaisien. C’était la plus jeune élue.

"Tes propositions étaient souvent pleines de bon sens, tu défendais l’idée d’une opposition constructive. Je suis convaincu que tu garderas un œil attentif sur beaucoup de projets tournaisiens", s’est exprimé Benjamin Brotcorne, chef de file d’Ensemble. Il a rappelé que la conseillère avait déjà pu faire montre de son "franc-parler et de son sens de la repartie", lors d’une visite du parlement fédéral alors qu’elle était étudiante au collège Notre-Dame de Tournai. C’était en 2016. Deux ans plus tard elle participait au scrutin et était élue. "Ce n’est pas une simple formalité de te dire au revoir ce soir".

François Lebrun remplacera Léa Brulé sur la chaise laissée vide. Il prêtera serment lors du prochain conseil communal en octobre 2023.