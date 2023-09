La Wallonie picarde aussi a "le vin en poupe" (notre carte interactive)

Depuis quelques années, notre province est donc largement championne dans cette catégorie. Pourtant, en termes de surfaces de vignes en production, le Hainaut compte "seulement" 117 hectares de vignes sur les 802 hectares répertoriés en Belgique. Il est au coude à coude avec la province de Liège, et il est dépassé par le Limbourg. Et, avec ses 25 viticulteurs, le Hainaut abrite un dixième du total des viticulteurs actifs en Belgique (259 en tout).

Ces chiffres semblent contradictoires mais ils s’expliquent par la présence dans notre province de plusieurs "locomotives" comme Rufus (une trentaine d’hectares), le domaine du Chant d’Eole (quarante hectares) ou encore Mont des Anges (un peu moins d’une dizaine d’hectares). "Ces producteurs de vins effervescents tirent les chiffres vers le haut avec leur modèle champenois, leurs cépages cultivés sur des sols et des sous-sols aux caractéristiques similaires à ceux de la Champagne, qui leur permettent de produire des volumes énormes", nous dit Julien Louvieaux, enseignant-chercheur à Ath (CARAH-HEPH-Condorcet). Qui constate que l’activité vinicole et viticole s’est beaucoup développée dans notre région ces dernières années. "Avec des investisseurs qui occupent de grandes surfaces, par des agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité, et par des petits amateurs qui veulent se lancer avec un petit coin de vigne".

La Wallonie picarde compte des représentants de ces trois types de producteurs, avec des business models différents.

L’activité va-t-elle continuer à se développer de manière exponentielle comme actuellement ? M. Louvieaux croit au potentiel de croissance. Mais il veut rester prudent. "Il ne suffit pas de produire, il faut aussi adapter son business plan, et pour certains, savoir vendre beaucoup et assez cher".

Beaucoup de tout petits producteurs en Wapi

Notre Wallonie picarde qui jusqu’il y a peu ne comptait que quelques producteurs dont la quantité de bouteilles de vins mise sur le marché était quasiment anecdotique, suit aujourd’hui le mouvement de progression.

Nous avons recensé 24 vignobles (voir notre carte), mais il doit y en avoir davantage. Précision importante: ces chiffres sont largement supérieurs aux chiffres officiels (25 vignoble pour tout le Hainaut) dans la mesure où ils reprennent les vignobles si jeunes qu’ils ne permettent pas encore de faire du vin (il faut trois ans en principe), et de si petites productions (moins de mille litres de vin) qu’elles ne doivent pas être déclarées aux accises.

Quelques premiers millésimes cette année

Beaucoup de vignobles sont fort jeunes en Wallonie picarde. La plupart d’entre eux n’ont même pas encore donné lieu à leurs premiers millésimes. Notamment dans les régions de Frasnes-lez-Anvaing et d’Ath, via le projet de Vino Verit’Ath (à Maffle, Buissenal et Oeudeghien) et là où le groupe Colruyt a choisi de planter plusieurs hectares de vignes à Frasnes-lez-Buissenal.

Premières vendanges à Obigies, non loin du château. ©

Des vignobles vivent ou vont vivre cette année leurs premières vendanges. À Obigies notamment, où le Tournaisien Romuald François, déjà propriétaire du vignoble des Fours à Chaux à Gaurain-Ramecroix, a réalisé samedi sa première grosse récolte sur quelque 800 pieds de vignes plantés près du château d’Obigies il y a trois ans.

Des viticulteurs ont aussi le bonheur de connaître en 2023 leurs premiers millésimes. Le Domaine de Longuesault, à Ere, a commencé à commercialiser son blanc "L’orée du bois" 2022 et son rouge "Le coin du bois". Il s’agit pour le blanc d’un assemblage de trois cépages (souvignier gris/muscaris/johanniter), et pour le rouge d’un assemblage de cabernet cortis/régent.

Un premier millésime à Ere, en rouge et en blanc. ©com

"Les échos sont très positifs", nous disent Lara et Philippe Couplet, qui ont commencé le week-end passé les vendanges (elles dureront encore trois week-ends). "Des bulles blanches et rosées arriveront fin de l’année en quantité limitée (pour les fêtes)".

Plus au sud de la Wallonie picarde, plusieurs centaines d’invités ont pu déguster il y a quelques jours les premières bouteilles de Brut de Wallonie AOC produites par le Domaine Degavre à Ostiches. Issu de la vendange 2021, assemblé en 2022, ce premier millésime "Crémant blanc de blanc 2021. Brut de Wallonie AOC. Méthode traditionnelle. 50% chardonnay, 25% pinot blanc, 25% Auxerrois" est obtenu quelques années après la plantation (en 2019) de 12 000 pieds de vigne sur 2,2 hectares par Adrien Degavre.

L’an passé, celui-ci a installé un second vignoble, de l’autre côté du village, entre les chemins d’Hozoroi et de l’Aubisterie, sur deux hectares également, avec cette fois 9.360 pieds de Chardonnay. La première récolte est attendue en 2024.