Les festivités ont débuté vendredi avec la descente de la Dottignienne, la remise de la clef du village, et l’envol du Phoenix de la Confrérie des porteurs de géants, qui lance la fête et l’éteint le lundi, pour une année. Pendant ce temps-là, invité par la Banda, le groupe liégeois déjanté "Les Gauff au suc" se produisait au Foyer.

Samedi, tandis que la Confrérie des porteurs de géants animait la place de la Résistance avec sa guignette, huit familles participaient à la première édition du tournoi de molkky organisait par La Prairie.

C’était aussi le jour des Mamzelles et de leur défilé carnavalesque qui a emporté les participants dans une sympathique farandole.

Un dimanche de folie

Aubade des Gilles de la main, balade des p’tit déj de la Confrérie des porteurs de géants, jogging des "10 km de la main", remise des médailles et Gilles d’honneur ; le programme de la matinée était bien rempli.

Cependant, c’est le cortège de l’après-midi qui est "le moment" toujours très attendu. Un total, 44 chars le composaient cette année.

Associations, écoles du village, mais aussi géants, majorettes et fanfares jetaient des casquettes, t-shirts, diverses friandises sans oublier les tonnes de confettis qui éclaboussaient la foule venue en masse.

Parmi les nombreux chars, pour la première fois, le public a pu découvrir celui du Reposoir Saint-Antoine. Une fois par mois, les enfants du centre Fedasil rendent en effet visite aux résidents. "Lors de ces échanges intergénérationnels et culturels, les jeunes avec les aînés ont préparé un décor pour le char de la fête. Ces rencontres sont bénéfiques à tous, ici les jeunes sont considérés comme des aidants et les aînés sont très heureux de les retrouver", révèle Yohann, l’animateur du centre.

Nouvelle coiffure pour Dotto

Le défilé des différents géants fait toujours sensation. Grâce à la coiffeuse Paméla Vanhonacker, Dotto a déambulé avec la chevelure et la moustache complètement rafraîchies. Et l’on pourra à nouveau le saluer lors du cortège des allumoirs le lundi 25 septembre organisé par l’Association des commerçants et les Gilles de la main.

Il est vain de donner l’aperçu complet de cette Fête de la main qui a connu un superbe succès populaire. Le jet des petites mains "bleu et rouge" a connu sa bousculade sympathique, tandis que le rondeau des gilles et leur feu d’artifice ont couronné la journée.