©EdA

La zone de secours a été contactée vers 14h par un passant qui a repéré le toit d’un véhicule à la surface de l’eau, au niveau de la Route Fluviale à Warcoing. " On ne savaitpas depuis combien de temps la voiture était à l’eau et s’il y avait des personnes à bord. Nous sommes donc arrivés sur place très rapidement avec une équipe de secours de Tournai. On a déployé un bateau et fait appel à une équipe plongeurs. Ils étaient trois, un de Blaton et deux de Comines ", explique le lieutenant des pompiers.

L’intervention consistait essentiellement à faire une reconnaissance périphérique et s’assurer qu’il n’y avait pas de victime dans l’Escaut. "Il n’y a personne à l’eau, et personne dans la voiture ", affirme Luc Vandendorpe.

©EdA

Les pompiers ont ensuite porté main forte au dépanneur en l’aidant à accrocher les câbles de remorquage.

L’invention s’est terminée vers 15h45.