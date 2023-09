Les deux Lessinois étaient donc de sortie et avaient consommé de multiples breuvages quand, au cours de la discussion, ils avaient évoqué une famille avec laquelle ils avaient chacun des problèmes. Enfin, pas tout à fait. C’est la compagne d’Erwan qui avait eu des soucis avec cette famille dans le cadre de l’achat d’un véhicule.

Erwan avait décidé d’aller chez ces personnes pour crever l’abcès. En réalité, il voulait démolir leur voiture. Tony avait embarqué avec lui ainsi que deux autres personnes rencontrées dans le bistrot.

Erwan et Tony sont poursuivis pour coups avec préméditation et pour mise hors d’usage d’un véhicule.

Devant le président, Erwan a d’abord indiqué que quand il était arrivé à la porte d’entrée, il avait été agrippé par l’occupant des lieux. "Chez le juge d’instruction, vous aviez dit que c’est vous qui étiez entré et que vous étiez allé directement au contact", lui rappelle le président. Erwan avoue.

"J’ai tapé dans la porte qui s’est ouverte, c’est vrai. Mais à la base, je n’avais pas l’intention d’entrer."

Une télé sur la tête

Tony avoue également. "Ma maman avait eu des soucis aussi avec cette famille. Ce soir-là, on s’est dit qu’on allait casser la baraque et qu’on laisserait un petit mot après notre passage."

Il explique qu’Erwan était chargé de s’occuper des carreaux de la maison et lui de la voiture. "Mais j’ai vu que mon copain était dans la maison et que ça se bagarrait. J’ai tenté de les séparer. Ensuite, le gars m’a étouffé et pour pouvoir me dégager, je lui ai écrasé une TV sur la tête."

Le président tique un peu car les victimes ont dit que quatre personnes sont entrées dans la maison. Erwan et Tony précisent que leurs deux acolytes n’ont fait que casser la voiture.

Selon le ministère public, il y a bien eu préméditation. Il ne s’est pas opposé à une mesure de faveur pour Erwan mais réclame 3 ans contre Tony, récidiviste.

L’avocat d’Erwan souligne que la compagne de son client faisait l’objet depuis 2015 de menaces et de harcèlement et que la justice de paix était même intervenue pour tenter d’aplanir le différend. "Il y avait un contexte très tendu entre deux familles. C’est certes une expédition punitive mais qui s’est déroulée à chaud, sans préméditation. Mon client n’a pas d’antécédents. Nous demandons la suspension simple ou probatoire."

Tony se défendait seul. Il a sollicité un sursis probatoire. Jugement le 9 octobre.